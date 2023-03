Ana Margarita Vijil: "Voy a seguir luchando por la libertad de Nicaragua"

Tras varios días de ser excarcelada y desterrada de Nicaragua esta opositora agradece a todas las personas que la acompañaron en sus oraciones los 606 días de encierro y reafirma el compromiso de luchar por la libertad de su país

La opositora Ana Margarita Vijil, quien estuvo 606 días presa en celdas de Auxilio Judicial “El Chipote”, reafirmó su compromiso por Nicaragua. Vijil es una de las 222 desterradas, desnacionalizadas y “deportadas” por la dictadura de Daniel Ortega hacia Estados Unidos.

El confinamiento solitario en la celda no impidió sentir la compañía de seres queridos y personas que le enviaban mensajes con sus familiares en las únicas 16 visitas que tuvieron.

Aseguró que sigue fuerte para continuar luchando por un país próspero, verde, donde haya oportunidad para todos. “Voy a seguir luchando por la libertad de Nicaragua”.

Lea más: Luis Almagro se reúne con 27 excarcelados políticos del régimen de Daniel Ortega

“Era la única persona en mi celda, pero nunca me sentí sola porque sus energías positivas estaban conmigo, sus oraciones estaban conmigo, sus voces de denuncia estaban conmigo”, expresó Vijil.

Muerte civil

Ana Margarita Vijil señaló que ella ha estado rodeada de personas amorosas que la han abrazado al llegar a los Estados Unidos, la han vestido, le han dado vivienda y los mensajes de solidaridad llegan hasta de personas que no conoce. “Sé que me hacen falta muchas llamadas, sé que me hace falta decirles personalmente a muchas personas, pero estoy agradecida”, dijo.

Ana Margarita Vijil es parte de las 317 personas que han sido despojados de su nacionalidad por ser contrarias al régimen.

Angela Buitrago, una de las expertas del grupo de la ONU que presentaron un informe sobre las violaciones perpetradas por el Estado de Nicaragua, afirmó que con la desnacionalización, el régimen los condena a una "muerte civil" ya que además de privarlas de una nacionalidad, las ha eliminado de los registros de nacimientos y ha confiscado abusivamente sus propiedades y otras pertenencias.