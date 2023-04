9 a.m.

Durante su comparecencia, Ortega amenazó con desterrar a más de 35 presos políticos que actualmente permanecen en las celdas del Sistema Penitenciario Nacional en Tipitapa

El dictador Daniel Ortega advirtió a Estados Unidos y otros gobiernos de otro envío de presos políticos a sus países y les pidió que le pasen la lista, aunque no los reconoce como prisioneros políticos.

“Ahora están inventando que hay más presos políticos, entonces yo les digo a todos esos gobiernos y a Estados Unidos que hablan que hay más presos políticos que nos pasen la lista que se los vamos a mandar”, amenazó el dictador, quien el pasado nueve de febrero desterró a 222 presos políticos que permanecían en las celdas del Chipote y otros centros penitenciarios.

“Esa es la batalla que estamos librando, a la par de esta batalla de conspiración. Estos días han sido muy tensos porque es donde se cumple el quinto aniversario del intento del Golpe de Estado, han hecho todos los esfuerzos los organismos de inteligencia yanqui para buscar cómo provocar otro estallido y no han podido, ni podrán”, dijo Daniel Ortega ante los funcionarios chinos.

Actualmente, el régimen mantiene en un limbo jurídico a 17 personas, entre ellos al periodista Victor Ticay, quienes fueron detenidos durante la Semana Santa durante una jornada de asedio a la Iglesia Católica a nivel nacional.

El periodista Victor Ticay fue arrestado la mañana del miércoles santo después que un día anterior diera cobertura a una procesión antigua en su municipio.

De acuerdo con organizaciones cívicas, las personas que fueron detenidas durante la Semana Santa se encuentran detenidas en las celdas del Distrito Tres de Managua y ninguna de ellas ha recibido visita familiar, denunciaron.

¿Obispos se volvieron locos?

Daniel Ortega no perdió la oportunidad para atacar a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), afirmando que no tienen autoridad para andar diciendo quien gobernará en Nicaragua. Las declaraciones del mandatario llegan en el momento que se cumplirán cinco años de las protestas cívicas que dejaron como resultado a 355 personas fallecidas, según reporte de la CIDH.

“Nosotros escuchamos, realmente pensaba yo, qué les pasa, se volvieron locos, no se dan cuenta de cuál es su papel, desde cuándo los obispos tienen autoridad para andar decidiendo quién gobierna y quién no gobierna”, expresó Ortega.

“Yo vengo de una familia católica, y lo que aprendí es que los obispos y los sacerdotes deberían de llamar a la paz, a la reconciliación, pero también conocí de muchacho que buena parte de los obispos de Nicaragua, eran somocistas, defendían al somocismo y al imperialismo y cada vez que había una intervención militar de las tropas norteamericanas, llegaban los obispos a bendecir las armas de las tropas norteamericanas en formación”, agregó el mandatario.

Durante sus ataques contra los obispos, Ortega dijo ser “católico” y creer en “Cristo”, pero no en los sacerdotes.

“Entonces yo creo, soy católico, creo en Cristo, pero lo he dicho desde siempre, pero no creo ni en los sacerdotes, ni en los obispos, con algunas excepciones lógicamente hay gente buena, pero la verdad es que aquí el papel de la iglesia católica y su dirigencia sobre todo sigue siendo un papel que no tienen nada que ver con lo que es y lo que son los principios del cristianismo”, agregó.

Desde el mes de agosto del año pasado, Ortega ha prohibido a la Iglesia Católica realizar procesiones. El nueve de febrero, expulsó a varios sacerdotes, entre ellos a un seminarista y un laico que permanecieron encerrados dentro de la Curia de Matagalpa junto a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de esa diócesis, quien ha sido un crítico del régimen.

Por negarse a subir al avión donde sería desterrado, la justicia sandinista condenó a Monseñor Rolando Álvarez a 26 años y cuatro meses de prisión por los supuestos delitos de traición a la Patria y propagación de noticias falsas.

Ortega compareció sorpresivamente en una reunión con Luo Zhaohui, Presidente de la Agencia China de Cooperación Internacional para el Desarrollo (CIDCA), en donde participó el embajador de la República Popular China en Nicaragua, Chen Xi.