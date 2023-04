Policía secuestra a joven en Boaco y a su madre le ordena no salir, de lo contrario va presa

11:26 a.m.

Junior Alexander Miranda González, de 24 años, fue secuestrado este 18 de abril, sin orden judicial. Fue golpeado salvajemente y su hermana de 15 años también

Junior Alexander Miranda González, de 24 años, fue secuestrado en su casa de habitación, este 18 de abril, y su mamá, Teresa González Vivas no puede salir de su casa por orden de la policía que sin orden de allanamiento entró a su casa y se llevó al joven porque hallaron una bandera azul y blanco.

“Desde la mañana me andaba asediando la policía. Salí a hacer unas compritas y me detuvieron hora y media en la garita, en la salida a Boaco”, señaló la señora González.

“Después pasó lo siguiente, a las tres y media de la tarde me vinieron a allanar la casa, el chavalo estaba acostado en una hamaca y lo que encontraron aquí en mi casa es una bandera azul y blanco, y eso les molesta mucho a ellos”, prosiguió.

Insistió en que “aquí no trajeron ninguna orden, lo tienen en Boaco, está golpeado y solo Dios nos va a dar la respuesta”.

Lea más:EEUU sanciona a tres funcionarios judiciales del régimen de Daniel Ortega

Por si el secuestro fuera poco, el actuar policial arbitrario y violento llevó a que golpearan a una menor de edad, lo cual tiene más preocupada a la mamá.

“A mi hija de 15 años me la golpearon aquí en la casa. Desde hace cinco años estoy pasando esto. No lo dejan trabajar a uno”, prosiguió.

Madre secuestrada en su propia casa

Asimismo, la señora dice que no le dejan pasar nada y asegura que “por levantar una bandera, ese es el delito de él, dicen ellos que es un delito grave”.

Doña Teresa González también asegura que ella no puede ir a buscar a su hijo porque la policía la amenazó con encarcelarla si sale de su casa.

“Yo voy a mandar a una hija mía, porque me dijeron que no tengo derecho de salir de mi casa, porque si no iba a pagar con cárcel. Estoy reprimida en mi casa y donde quiera que salgo está la represión”, confirmó la señora González Vivas.

“He pasado lo más duro en Nicaragua con mis hijos, tuve que apartarlo de aquí un tiempo, solo por levantar la voz y levantar una bandera. Son 5 años de ser asediada política, es una represión que a uno lo enferma”, concluyó la afligida madre que clama justicia.