José Antonio Peraza dice que elegir dirigentes no es concurso de popularidad

El excarcelado y desterrado político Antonio Peraza y el analista exiliado Eliseo Núñez consideran que la solución de la crisis en Nicaragua no se resuelve con encuestas sino con inteligencia y unidad

Según el excarcelado y desterrado político José Antonio Peraza la crisis que vive el país y la liberación de Nicaragua no se resuelve con encuestas de popularidad, esto en el marco de la propuesta de Irlanda Jerez quien propone elecciones primarias para elegir a dirigentes de oposición; mientras que Félix Maradiaga considera que debe crearse un cuerpo colegiado que dirija la lucha contra la dictadura de Daniel Ortega.

“Los liderazgos no se expresan con popularidad, es el aporte de cada grupo, y cada grupo tiene su peso. Hay figuras populares que no tienen representación o liderazgos, pero en el momento histórico que vivimos no es eso lo que necesitamos” aseguró Peraza.

Según el politólogo, los diversos grupos deben reconocerse “darnos cuenta que nos hemos equivocado, debemos reconocer al que piensa diferente y crear reglas de confianza y convivencia para soportar la lucha porque no hay salida fácil ni mesiánica. No es que hoy nos vamos acostar y mañana vamos a ser libres, eso nunca ha existido” considera el analista.

En el programa 100% Superchats, Peraza sostuvo que se requiere inteligencia, unidad y tolerancia, lo cual es un aprendizaje de largo plazo.

“No es un concurso de popularidad… sino con qué peso tenés, qué presentas, de dónde venís, qué has hecho y luego se toman decisiones que van en pro de la liberación de Nicaragua” comentó el experto.

“No es el momento de elegir candidaturas”

Por su parte Eliseo Núñez, ex diputado y analista político, sostiene que las primarias son para elegir candidatos, no para elegir dirigentes.

“Los candidatos sí deben de ser populares, los dirigentes no precisamente. En Nicaragua el problema es que los partidos políticos eligen a sus dirigentes y terminan eligiendo candidatos como quieren , no hay democracia y al final del día las listas se convierten en parte de la misma corruptela que hay y el mismo caudillismo interno” opinó Nuñez.

El analista, dijo estar de acuerdo con elegir nombre y candidaturas una vez que se hagan verdaderas elecciones en Nicaragua, que calcula no serán en 2026.

“Aquí debes ponerte de acuerdo en qué va primero, si elecciones libres o restitución de libertades. Ponerse de acuerdo sobre cosas básicas y luego la estrategia para que esas cosas sean posibles, la estrategia debe plantear acciones” destacó el abogado, cuyo título profesional fue recientemente anulado por la dictadura de Ortega en Nicaragua.

Según Núñez hay varios modelos para organizarse, entre estos los de coalición que te obligan a tener ejes programáticos. “Pero hay muchos grupos de sociedad civil y se debe abrir espacios de negociación para ellos. Es un montón de gente nueva que surge del exilio, de la diáspora y debes tomarlo en cuenta” consideró el experto.

“Los que quedan afuera son los ultra, porque nosotros vamos buscando el centro. Los ultra no se sentirán representados en los grupos amplios, no encontrarán un lugar debido a sus posiciones extremas” concluyó Núñez.