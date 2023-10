Ambulancias robadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a la Cruz Roja Nicaragüense tras cancelar la personería jurídica fueron dispuestas a engrosar las marchas sandinistas con empleados públicos que son obligados a participar previo al 19 de julio.

Ortega y Rosario Murillo, tomaron posesión de todos los recursos de la organización que tuvo fines benéficos, incluyendo las unidades móviles que continúan portando el logo rojo característico pese a que se creó la Cruz Blanca, la cual solo en redes sociales cambió diseño.

Según el diario La Prensa, en Río Blanco, municipio de Matagalpa, se observó a fanáticos orteguistas a pie y en caravana de carros y motocicletas recorrieron las calles de la localidad.

Entre los vehículos se observó una ambulancia que perteneció a Cruz Roja adornada con banderas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). La ambulancia en su momento fue donada por el Gobierno de Japón.

LEER MÁS: Dictadura en Nicaragua crea la "Cruz Blanca", retrocede en usar emblemas de Cruz Roja

El diario antes citado consultó al especialista en derechos humanos, Uriel Pineda, quien denunció que el despojo de bienes “incurre en responsabilidad porque hay un patrimonio que debe ser respetado y si ese patrimonio fue utilizado a favor del Estado lo lógico es, como en Nicaragua están prohibidas las confiscaciones, que se realice un proceso de indemnización porque la afectación patrimonial a la Cruz Roja se dio”, explicó Pineda.

“Es parte del sistemático abuso de los bienes del Estado, la confusión del Estado-partido dentro del tema político finalmente estas propiedades, inmuebles son parte del Estado lo que hace es un uso indebido porque tiene fines políticos que aunque es prohibido al régimen no le interesa”, agregó el jurista.

El pasado 10 de mayo, los diputados sandinistas en la Asamblea Nacional aprobaron una Ley que derogó la Asociación de la Cruz Roja Nicaragüense, la cual funcionaba como miembro de la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, que venía trabajando en Nicaragua desde 1934.

A la vez, se creó la Cruz Roja Nicaragüense “como ente autónomo y descentralizado adscrito al Ministerio de Salud” lo que significa que pasó a funcionar como otra institución pública que responde a los intereses del partido gobernante FSLN, que encabeza el dictador Ortega.

La dictadura ignoró el Principio de Independencia acordado por todas las organizaciones de la Cruz Roja que dispone “las sociedades nacionales deben conservar una autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo con los principios del Movimiento”.

El régimen también ignoró el IV Convenio de Ginebra, acordado en 1949 y firmado por Nicaragua en 1952, declaró protegido al emblema de la Cruz Roja, de tal modo que no puede ser utilizado ni en paz ni en guerra por ningún gobierno.

Marchas en diferentes departamentos

Este 10 de junio los fanáticos del régimen y empleados públicos salieron a las calles a marchar en diferentes departamentos “Este sábado en todo el país inician las caminatas saludando el 44/19, vamos a caminar en todo el país, y sobre todo vamos a procurar no afectar la actividad comercial, caminar por entorno donde no hay comercio, para que no resultemos afectados, es decir, celebrar la alegría de vivir en paz”, dijo Murillo en su acostumbrada alocución de mediodía.