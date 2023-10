"Ortega no viaja a China por temor", coinciden analistas políticos

Los opositores Luis Fley Alexa Zamora señalan que Daniel Ortega no viaja a China por temor a un posible atentado en su contra

Analistas políticos nicaragüenses analizaron los viajes que los presidentes de El Salvador y de Honduras realizaron a China tras abrir relaciones diplomáticas, caso que no ha ocurrido con el dictador Daniel Ortega, quien a más de un año de romper relaciones con Taiwán para abrirlas con el gigante asiático no ha viajado a ese país.

Los opositores señalan que Ortega no ha viajado a China por temor a salir de Nicaragua y que probablemente el dictador nicaragüense no ha sido invitado a visitar ese país porque tardó muchos años en romper relaciones con Taiwán.

"No hay que obviar que Ortega es una persona que está acusada por cometer crímenes de lesa humanidad, a Daniel le da pavor salir de Nicaragua, estamos hablando de un régimen criminal que está atrincherado y ha tomado el país por trinchera y no se atreve a dar la cara a nivel internacional, incluso ni con sus mismos aliados como China", expresó Alexza Zamora en 100% ENTREVISTAS, transmitido por 100% NOTICIAS.

Para la joven opositora "las relaciones de China con Nicaragua no han sido tan estrechas como es el caso de El Salvador en donde Nayib Bukele restableció los vínculos diplomáticos con China muy al inicio de su mandato, igual pasó con Xiomara Castro, pese a esta recurrente cercanía", agregó Zamora.

La opositora recordó que Ortega tardó años en reconocer a China, mientras mantenía vínculos diplomáticos con Taiwán. "Ortega está en aprietos", finalizó Alexza Zamora.

Por su parte, Luis Fley, dirigente de la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) señala que Daniel Ortega probablemente no viajó a China por miedo.

"Y yo creo que el dictador Ortega no viajó a China porque no se siente seguro. Él hace muchos años que no sale, solo se rumora que viaja solo a Cuba y recientemente que anduvo en Venezuela", expresó Luis Fley a 100% NOTICIAS.

Recientemente, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro viajó a China y fue recibida con honores por el mandatario chino.

"Ortega tiene temor porque él sabe que debe algo, se ha hecho algo malo y entonces teme que algo le puede suceder y es un viaje complejo y creo que es cuestión de no tener confianza", finalizó Luis Fley.