Opositores denuncian en Foro de Sao Paulo “régimen de terror en Nicaragua”

Opositores nicaragüenses mediante una misiva dirigida al Foro de Sao Paulo, denunciaron “el régimen de terror de Nicaragua, que a diario viola todas las libertades ciudadanas, aniquila la democracia y la justicia y somete al pueblo a opresión”.

Los críticos de Ortega compararon al régimen actual con la dictadura de los Somoza, señalando que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo “es peor” que la dinastía de los Somoza.

“Daniel Ortega y lo que queda del Frente Sandinista se presentan como de izquierda y antiimperialistas, pero, lejos de ese discurso proclamado, ya desde hace muchos años iniciaron un proceso de abandono de principios, que pasó por corrupción, alianzas con la peor derecha del país, fortalecimiento de un modelo neoliberal que aumenta las ya enormes desigualdades y miseria de la población, concentración del poder político y económico en su familia y allegados”, señalaron opositores en la carta.

Lea: Gobierno de Lula da Silva baja tono contra Daniel Ortega en propuesta de resolución de OEA

Los críticos del régimen también denunciaron la brutal represión que orquestó Ortega por medio de la Policía y de grupos paramilitares contra ancianos y universitarios que protestaban contra las reformas al Seguro Social que en tres días de represión dejó 56 muertos, y al pasar de los días, las cifras fueron aumentando junto a los lesionados y presos políticos.

A la narrativa del régimen de que todo fue un “fallido golpe de estado financiado por el imperialismo norteamericano” se le contraponen informes contundentes de organismos internacionales, que documentaron y denunciaron las innumerables violaciones de derechos humanos y apuntaron crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades nicaragüenses.

Estos informes han sido ratificados recientemente por el Grupo de Expertos nombrado por el Consejo de DDHH de la ONU, quienes concluyen que Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo son responsables de cometer crímenes de lesa humanidad contra su pueblo.

Denuncian ley de amnistía

Los críticos de Ortega también denunciaron una serie de hechos que se vinieron cometiendo años posteriores, como es el hecho de la aprobación de la Ley de autoamnistía que se recetó la dictadura para dejar los crímenes impunes.

Asimismo denunciaron la excarcelación y destierro de 222 presos políticos, quienes fueron enviados forzosamente a Washington por la dictadura nicaragüense, quien además los despojó de la nacionalidad.

“Ningún preso político cedió a coacciones y chantajes. La presión nacional e internacional por la libertad de todos fue decisiva para que el 9 de febrero de 2023, Ortega y Murillo excarcelaran a 222 personas y los enviaran a Estados Unidos. El mismo día, de forma inconstitucional y neofascista, los despojaron de su nacionalidad. Al día siguiente, al negarse a ser desterrado, el obispo Álvarez fue condenado a 26 años y encerrado en celda para reos de alta peligrosidad”, agrega el documento.

Los opositores además denunciaron que “seis días después, a 94 nicaragüenses más les arrebataron la nacionalidad y sus derechos políticos, fueron declarados traidores a la patria y prófugos de la justicia, y expropiados de sus bienes y pensiones de jubilados, entre ellos, escritores como Sergio Ramírez y Gioconda Belli, periodistas como Carlos Fernando Chamorro, el obispo Silvio Báez, defensores de DDHH como Vilma Núñez, excomandantes como Luis Carrión y Mónica Baltodano y feministas como Sofía Montenegro”.

Cinco años después, el mentiroso relato de “intento de golpe de estado”, usado por Ortega y Murillo, está desvirtuado. Ortega es el peor de los dictadores neoliberales. Con sus políticas y agresiones intentan atornillarse en el poder y heredarlo a sus hijos, como hicieron los Somoza. Nada justifica seguir padeciendo su represión.

“Quieren eliminar a la Iglesia Católica”

En la amplia misiva, también se denuncia la persecución férrea que el régimen mantiene en contra de la Iglesia Católica desde el año 2018, por defender los derechos humanos de los nicaragüenses.

“La represión contra la iglesia católica es demencial y evidencia que la voluntad es eliminarla de Nicaragua. Esto ha ocasionado decenas de sacerdotes exiliados, incluidos 18 desnacionalizados. Les confiscaron todos sus bienes y medios de comunicación, anularon sus organizaciones de apoyo social, expulsaron órdenes religiosas y ocuparon escuelas parroquiales. Además de espiarlos, prohibieron sus celebraciones y bloquearon las cuentas bancarias de todas las Diócesis”, detallan.

“Es por eso que solicitamos a los partidos y organizaciones que integran el Foro de São Paulo que denuncien y condenen el régimen de terror que se vive en Nicaragua, que es incompatible con los principios de una izquierda que pretende ser alternativa frente a las injusticias del mundo en que vivimos. No se puede ser antiimperialista aniquilando a toda la sociedad civil y suprimiendo todas las libertades. Solo pedimos que alcen su voz en favor de los derechos humanos en Nicaragua y por los restantes 70 presos políticos, y que quienes son gobierno también lo hagan en los organismos donde tienen representantes, como Naciones Unidas, la OEA y el CELAC”, finaliza el documento.

Lea más: Denuncian a Daniel Ortega y Rosario Murillo en tribunal argentino por crímenes de lesa humanidad

Los firmantes de la carta son: Sergio Ramírez Mercado ex vicepresidente de la República, escritor desnacionalizado; Gioconda Belli: poetisa desnacionalizada; Dora María Téllez: ex comandante guerrillera, historiadora ex prisionera y desnacionalizada; Luis Carrión Cruz: ex Comandante de la revolución, economista desnacionalizado; Mónica Baltodano: ex comandante guerrillera, cientista social. desnacionalizada; Ernesto Medina: ex rector de la UNAN León, desnacionalizado; Carlos Fernando Chamorro: periodista, director de Confidencial y desnacionalizado; Sofía Montenegro: periodista y feminista desnacionalizada; Oscar René Vargas: escritor, sociólogo y economista, ex prisionero desnacionalizado; Julio C. López Campos: Ex director de RRII FSLN, politólogo desnacionalizado; Azahalea Solís: abogada Constitucionalista y feminista desnacionalizada; Irving Larios: Ex prisionero y economista desnacionalizado; Héctor Mairena: abogado desnacionalizado; Patricia Orozco: Periodista y feminista. Desnacionalizado; Haydeé Castillo, Cientista Social. Defensora de DDHH. Desnacionalizada.