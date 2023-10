09:44 AM

En el marco de la 53 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, la secretaria de relaciones exteriores de Brasil aseguró que su país no cambió nada en la resolución sobre Nicaragua y evadió las preguntas sobre qué piensa el gobierno de Lula da Silva sobre la situación del país centroamericano.

En unas muy breves declaraciones, María Laura da Rocha, secretaria general de relaciones exteriores de Brasil, al ser consultada sobre si su país estaba buscando suavizar el trato hacia la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua dijo: “No, no, la resolución está en proceso de discusión, no es que se ha cambiado nada, estamos buscando un texto que sea interesante para todos los presentes”.

Asimismo, le preguntaron si eran correcciones y dijo que no, que se trataba de borradores. Los periodistas nicaragüenses preguntaron sobre qué piensa de la situación de Nicaragua el gobierno de Lula y lo evadió, solo sonrió mientras otro miembro de la delegación brasileña dijo que la secretaria tenía otra reunión. En el aire quedó la pregunta de otra periodista sobre si Lula sigue siendo amigo de Daniel Ortega.

Diálogo con la sociedad civil

Cabe señalar que se está llevando a cabo una asamblea de diálogo entre la OEA y representantes de la sociedad civil de las américas, donde han abordado temas relacionados con los derechos laborales, pueblos indígenas, jóvenes y la discapacidad.

Luis Almagro, secretario general de la OEA, dijo que se reunieron “para reflexionar colectivamente y escuchar sus perspectivas sobre cómo podemos avanzar en un trabajo común de colocar la cultura democrática con base en derechos humanos al centro de todos nuestros esfuerzos y trabajos”.

Asimismo, reconoció que aunque quedaron atrás aquellos momentos tan complejos de la pandemia.

“Hoy compartimos un mundo y una región que quedaron transformados y no podemos desconocer que estos años nos obligaron a vivir estas vivencias que contextualizan el trabajo de la OEA no solamente por la crisis de salud, sino también por la realidad de millones de personas que viven pobreza agudizada, aquellos que son víctimas de regímenes antidemocráticos, que son perseguidos, deben huir de sus tierras, aquellas personas que son violentadas por motivo de discriminación y hoy reconocemos y recibimos voces de estas personas representadas a través de voceros y voceras de este diálogo”.