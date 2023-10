En el marco de la 53 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) Leticia Gaitán entrevistó al embajador de Estados Unidos en dicha instancia, Francisco Mora, quien espera contundencia en la resolución que harán contra el régimen en Nicaragua.

¿Contundencia o consenso en este tipo de resolución que saldrá contra la dictadura de Daniel Ortega?

Contundencia. Realmente es reiterando lo que se ha dicho anteriormente en el Consejo Permanente y en la Asamblea General, pero con un lenguaje más actualizado. Vamos a decir considerando todo lo que ha ocurrido en el último año. Yo diría que está peor que el año pasado y eso se va a publicar espero mañana o el viernes en la mañana.

¿Ya cuenta con los votos el proyecto de resolución que promueve Estados Unidos junto a otros países y que condena las violaciones de derechos humanos?

Yo creo que hay consenso. Brasil está con algunas preguntas, pero creo que va a haber consenso, no va a haber voto, va a haber una presión total de la asamblea general, de los cancilleres pronunciándose, condenando la situación en Nicaragua.

¿Qué valoración hace sobre los cambios que pidió Brasil en el proyecto de resolución sobre Nicaragua? ¿Se puede ser suave con una dictadura?

No se puede ser suave con una dictadura, pero no creo que los cambios o las sugerencias de Brasil van a ir más allá de sugerencias, yo creo que al fin y al cabo el borrador que estamos manejando es lo que se va a publicar y anunciar oficialmente.

¿Se puede tomar esta posición de Brasil como una defensa al régimen de Ortega?

Eso tendría que preguntarle a Brasil

Después de esta resolución, qué más pueden hacer la OEA y Estados Unidos para frenar a la dictadura de Daniel Ortega, ahora que quiere exterminar prácticamente a la iglesia católica

Yo creo que lo peor que podemos hacer con Nicaragua o con dictaduras es la indiferencia. Yo creo que ellos lo que quieren es que no le presten mucha atención y nosotros vamos a hacer lo puesto. Vamos a seguir llamando la atención, poniéndoles la luz a todo lo que está ocurriendo en Nicaragua, desde la OEA, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos especialmente y el trabajo que hacemos con la sociedad civil nicaragüense aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo.

Así que nosotros no le vamos a quitar el pie al acelerador, vamos a seguir insistiendo y por parte de Estados Unidos vamos a tener las mismas políticas, siempre considerando maneras innovadoras para presionar a la dictadura y buscar maneras para una salida democrática a la crisis en Nicaragua.

Embajador, ¿por qué Estados Unidos aún no aplica las sanciones, como la ley Nica Act o la ley Renacer a la dictadura en Nicaragua?

Yo creo que se están haciendo algunas cosas con la ley. Hay otros aspectos que no se han hecho, que estamos estudiando para estar seguros que no dañemos al pueblo nicaragüense. El objetivo es no dañar, no hacerle daño al pueblo nicaragüense con las sanciones que vayamos a hacer, por eso es que las sanciones contra individuos me parece que son muy importantes, contra algunas instituciones también pero no queremos hacer sufrir más al pueblo.

¿No descartan sancionar al Ejército de Nicaragua?

Eso siempre está, es posible.

¿Sobre la posición consensuada?

Va contundente o sea actualizada, llamando atención al tema del periodismo, a la confiscación de propiedades y el abuso contra la iglesia que la última vez que se reunió la asamblea general no hubo mención de la represión contra la iglesia y que lo vamos a ver en esta asamblea.