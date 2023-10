Piero Coen confirma confiscación, asegura que no ha cometido ningún delito que “atente contra mi país”

El empresario nicaragüense Piero Paolo Coen Ubilla expresó este viernes que a pesar de las confiscaciones que la dictadura de Daniel Ortega realizó a sus propiedades y negocios, seguirá trabajando con normalidad y a la vez aseguró que no ha cometido ningún delito.

“A pesar de la confiscación, seguiré operando nuestros negocios con la misma capacidad, responsabilidad, fortaleza y dignidad con que lo he hecho siempre”, expresó Piero Coen por medio de una declaratoria.

El empresario nicaragüense también denunció que nunca fue notificado de algún proceso judicial en su contra, por lo que condenó la confiscación en su contra.

“Quiero informar que no he sido parte de ningún proceso legal ni he sido notificado de ninguna forma de la existencia de ningún tipo de proceso que justifique el actuar de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República que motive esta confiscación. Lo único que sé es que mis propiedades están ahora ocupadas por la Policía Nacional”, denunció Coen.

“Desde que asumí el cargo de Presidente y CEO de Grupo Coen hace más de 15 años, me he dedicado a trabajar arduamente para generar empleos en Nicaragua, impulsando alianzas y negocios que han aportado desarrollo y bienestar en todos los países donde operamos, especialmente en mi querida patria, Nicaragua”, se lee en el documento.

El empresario quien en la declaratoria se muestra sereno, agradeció a empresarios nacionales e internacionales por la solidaridad y el apoyo brindado en estos tiempos difíciles para él y su familia.

“Les puedo asegurar que no existe ningún delito del cual se me pueda acusar, mucho menos, alguno que atente contra mi país o la sociedad nicaragüense”, aseguró el empresario confiscado, acusado y desnacionalizado.

Esta mañana, se conoció que mediante un juicio exprés realizado a finales de marzo de este año, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo condenó al empresario Piero Paolo Coen Ubilla por “traición a la patria” y además de despojarlo de la nacionalidad, ordenó confiscar sus bienes.

El juicio realizado en los Juzgados de Managua, estuvo a cargo de la juez Karen Vanessa Chavarría Morales, quien ha sido sancionada por Estados Unidos por violar los derechos humanos de los presos políticos que condenó en febrero de 2022.

En la acusación que presentó el pasado 27 de marzo la fiscal sandinista Andrea del Carmen Salas Gómez, aparece como víctima el “Estado de Nicaragua”.