Juan Sebastián Chamorro explica iniciativa “Amigos de Nicaragua”

Juan Sebastián Chamorro, excarcelado y desterrado político, se refirió a la comunicación dirigida por 160 nicaragüenses víctimas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a los países que participarán en la cumbre regional entre la UE y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC).

La carta, dirigida a líderes europeos, latinoamericanos y caribeños,pretende la creación de un Grupo de Amigos del pueblo de Nicaragua, y es respaldada por 29 organizaciones que luchan contra la dictadura orteguista.

“Es una iniciativa para buscar a países que abracen la causa de Nicaragua en particular la defensa de los Derechos Humanos, el restablecimiento de la democracia y la liberación de los presos políticos”, comentó Chamorro.

El opositor también comentó que la carta que fue enviada a cancilleres y ministros representantes en la cumbre que se llevará a cabo el próximo 17 al 18 de julio en Bruselas, Bélgica y describe la grave situación que se vive en Nicaragua desde hace cinco años que incluye asesinatos, exilio, presos políticos , cierre de organizaciones, la persecución a religiosos y todo el contexto represivo.

La cumbre regional entre la UE y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC) reúne a líderes europeos, de latinoamérica y el caribe, para fortalecer las relaciones entre ambas regiones.

Chamorro, explicó que no esperan que de la cumbre resulte una declaratoria en favor del Pueblo de Nicaragua porque no se discutirán situaciones de países en concreto “hablan de temas de comercio, de temas de seguridad de las dos regiones. Decidieron no hablar de países en particular, pero queremos aprovechar esta oportunidad de encuentro, en un solo espacio, para hacer incidencia”, aseguró Juan Sebastián, uno de los voceros designados por la agrupación Monte Verde.

“Es importantísimo la responsabilidad de los países del mundo en la defensa de los Derechos Humanos y la idea es que este grupo eleve a las más altas esferas políticas para hacer las presiones necesarias para el restablecimiento de la democracia en Nicaragua”, explicó.

Nicaragua no está en agenda

Según Juan Sebastián Chamorro en la Cumbre de la Unión Europea no hablarán de la crisis de Nicaragua ni de ningún otro país en particular.

“Lamentamos profundamente que no se refieran a ningún país porque hay temas muy importantes para Nicaragua con la oleada represiva, Venezuela y Cuba. Solo abordarán temas de región y no de país”, indicó Chamorro.

A pesar de esto, un grupo de opositores sí harán la incidencia necesaria, donde se agendaron reuniones bilaterales con representantes de la oposición nicaragüense con varios países interesados en retomar la iniciativa.

“Esto es un ejemplo de las acciones en unidad que se realizan. Independientemente del movimiento o grupo al que pertenezca, es necesario el restablecimiento de un frente internacional común para detener a la dictadura cruel”, comentó Chamorro.

Crisis interna por poder en policía

Juan Sebastián Chamorro se refirió a las últimas destituciones de altos mandos policiales, ocho en total, incluyendo la del Comisionado Sergio Gutiérrez, encargado de aprehender al Obispo de Matagalpa Rolando Álvarez.

“Hay una combinación de factores en las destituciones. La caída de Moncada Lau, el apartamiento de Lenín Cerna, destituciones por casos de corrupción. Todo ello responde a la falta de confianza en un poder bicéfalo donde Ortega y Murillo se dividen el poder, se forman bandos y estos bandos empiezan a luchar”, reflexiona Chamorro al respecto.

Según Juan Sebastián, la dictadura es un sistema político “descompuesto” y no es “sostenible”, lo que tiene que ver con las detenciones y las restricciones de viajes a sus funcionarios, allegados, que insiste en retenerles en el país por cárcel , lo que genera descontentos en sus propias filas.