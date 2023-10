Hermanos Sequeira y primo Montealto relatan torturas en cárceles de Nicaragua, los desterrados rehacen su vida en EEUU

Unidos por la sangre y también por el dolor de las torturas que vivieron como presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega y del duro golpe del destierro, los primos José Gadiel Sequeira y Néstor Montealto narran los tres años y tres meses que vivieron como presos políticos de Daniel Ortega.

José Gadiel fue capturado cuando llegó a preguntar por su hermano Ángel, quien fue apresado el 20 de noviembre de 2019.

“Nuestra captura se dio el 20 de noviembre del 2019, a como mi familia dio información. Nosotros trabajábamos en una empresa de publicidad, haciendo camisetas, serigrafías y gorras”, recuerda José Gadiel, quien dijo que a su hermano lo andaban buscando unos motorizados vestidos de civil, pero con “botas de guardias”.

“Ellos preguntaban por un tal Ángel, porque supuestamente querían dar a hacer unos uniformes, pero era mentira, era para dar con el punto donde nosotros trabajábamos. Llegó Sanarrusia y Alemán y sin orden de detención dijeron que venían a detener a mi hermano. Yo saqué el teléfono para grabar y me lo arrebató Félix Alemán”, recordó.

Él discutió con los policías cuando fue a la estación donde estaba detenido Ángel, volvió a discutir, lo golpearon y lo encarcelaron.

“Tuve otro encontronazo con ese oficial que no se me va a olvidar fácilmente porque me golpeó y hasta me puso el AK. El motivo para llevarme para adentro fue que le dije que eran unos serviles de Daniel Ortega, que ellos idolatraban a Daniel Ortega, que tenían los ojos vendados y no se daban cuenta lo que el comandante estaba haciendo, pero que con tal de serle fiel hacían daño al pueblo. Ese fue el motivo principal para que me capturaran y me metieran adentro del distrito el 20 de noviembre del 2019, como a la 1 de la tarde”, recalcó.

En el caso de Néstor Eduardo Montealto Núñez, primo de José Gadiel y Ángel, lo detuvieron en casa de su ex pareja.

“En el caso mío a mí me ponen como jefe de banda, de que yo los mandaba a ellos a distribuir droga, a Ángel y a Gadiel. A Ángel dijeron que le agarraron una droga, que yo lo había mandado a dejar una droga. Igual cuando cae mi primo Gadiel, lo mismo dijeron y a mí me captura pues en la casa donde mi ex señora”, dijo Montealto Núñez.

La tortura

Néstor asegura que estando en El Chipote lo sacaban a cada rato para que dijera dónde estaban “El Conejo” y el Viper, pero él les decía que no sabía nada y que hicieran lo que quisieran.

“Les dije hacé lo que vayás a hacer, no me interesa, no te tengo miedo y me dijeron que me iban a bajar los dientes y le dije que lo hicieran. Insistían en que tenía droga y dije me voy a echar la bronca y dije hagamos algo, hagamos un arreglo, soltá a mis primos y yo me voy a hacerme cargo de toda la droga y suelta también a mi señora, pero me dijo que no, van parejos los cuatro”, resaltó a 100% Noticias.

Néstor dice que un oficial le agarró tema y lo enchachó con las manos hacia atrás y con las esposas socadas, al punto que sus manos se inflamaron y no sentía los dedos. No podía ver a sus primos, porque los tres estaban aislados.

“No sentía los dedos, y me dijo así vas a estar porque te lo merecés. Yo me golpeaba la cabeza y le dije a un capitán que el hombre me había enchachado así y le dije que si no me sacaba yo me iba a ahorcar. Vino mi primo Ángel y me gritó que estaba loco, que estuviera tranquilo. Cuando nos llevaron a los juzgados yo clavié que me sacaran de la celda, porque no me sentía bien y le dije que me iba a ahorcar”, apunta. Dijo que estaba en una celda que no se mira nada, solo la parrilla de arriba y que había quitado la funda del colchón para ahorcarse, “pero la condición que ellos me pusieron a mí era que si yo comía me iban a sacar, lo que hice fue que me eché un poquito en la boca y el resto la boté en el hoyo donde uno hace sus necesidades, él me miró y me dijo que si ya había comido le dije que sí, le enseñé el plato, me miró que estaban masticando y me sacó de la celda y me llevo a otra donde medio podía platicar con mi primo Ángel”.

En "La Modelo" no hay condiciones para nadie

José Gadiel asegura que las condiciones todavía en El Chipote son mejores que en la modelo, y afirma que en el penitenciario las torturas son de otro tipo.

“Es otro tipo de tortura. La verdad es que las condiciones no se prestan ni para un reo de conciencia ni para un reo común, porque allí meramente hay una condición de estar encerrado junto a 12 personas en un cuarto pequeño que ni siquiera uno puede respirar tranquilo. Uno cocina a la orilla donde se hacen sus necesidades, donde andan las cucarachas, donde anda un sin número de animales. Uno tiene que estar pendiente de los alimentos para que no se le vaya o cuando uno se va a bañar, si la cortina está levantada que no pringue el agua y caiga el agua la paila”, relata José Gadiel.

También afirma que esas cárceles fueron diseñadas para 2 personas, pero ahora encierran hasta 12.

Huelga de hambre y comida con gusanos

Estos primos hicieron huelga de hambre en La Modelo. “De hecho cuando nosotros empezamos la huelga de hambre a mi primo lo llevaron a máxima seguridad a la 300. Nos pusimos de acuerdo todos los presos políticos y nos hacíamos llegar cartas, hacíamos un papelito y le decíamos Mira así así tal fecha iniciamos una huelga de hambre y yo creo que se tuvo conocimiento de eso, todos nos pusimos de acuerdo los reos políticos de todas las galerías”, recuerda José Gadiel.

Como la huelga de hambre se conoció fuera de La Modelo y fue noticia, los oficiales del Penitenciario llegaron a exigirles que comieran.

“En ese momento era una tropa de guardia que llegaba con la llamada chupeta, que es la comida que ellos dan. Varias veces le hicimos saber a los oficiales y les decíamos que no era justo que nos dieran alimentos con gusanos, con ñaña de ratón. Cuando iniciamos la huelga de hambre llegaban en tropas a preguntar por qué no quería comer. Les preocupaba porque afuera se sabía que estábamos en esa huelga”, apuntó José Gadiel.

Los oficiales lo amenazaban para que comiera y él no sabía que su primo Néstor estaba en la 300, porque se había cosido los labios junto a dos reos más, solo se enteró cuando en un forcejeo con oficiales que lo querían obligar a comer, cayó sobre una porra de frijoles hirviendo y se quemó el brazo.

En ese momento lo enviaron de emergencia a enfermería y cuando iba por los pasillos los reos comunes le dijeron que a Néstor lo habían llevado a golpes a la 300.

El destierro y mensaje

Néstor asegura que el destierro ha sido un proceso bastante duro porque no pudieron despedirse de su familia y es comenzar nuevamente sus vidas en otro país.

“ Y peor que venimos a un lugar donde no conocemos a nadie, el único apoyo que nosotros tenemos es el apoyo de una prima y del marido de ella, están al pendiente. Mis primos y yo siempre estamos unidos. Hay momentos en los que la cosa se pone pálida, pero la sufrimos los tres. En la cuestión del trabajo gracias a Dios ahí vamos saliendo adelante, a como se puede, con ayuda de papá Dios es el único que nos ha ayudado y nos ha dado fuerza para seguir adelante”, asegura Néstor.

José Gadiel dijo que estar en una hamaca, preso, el 8 de febrero de 2023 a estar en un hotel de lujo en Washington al siguiente día había un abismo de diferencia insuperable, sin embargo, ninguno de los dos pudo evitar la conmoción al recordar que salieron desterrados sin poder despedirse de sus seres queridos, pero al encontrarse los primos en el avión, pudieron consolarse entre sí.

Ellos están muy agradecidos con el Departamento de Estado de los Estados Unidos por todo el apoyo que le han dado a los 222 y aseguran que, aunque Daniel Ortega les haya desterrado, ellos son nicaragüenses por gracia de Dios y no por decisión de un hombre.

“Nosotros estamos confiando en Dios de que un día vamos a regresar a nuestra tierra con nuestra familia y orgullosamente siendo nicaragüenses, porque lo somos gracias a Dios no por el hombre. Él no puede decirnos no son nicaragüenses por tener un pensamiento diferente, por hacerle ver los errores que están cometiendo, las violaciones de derechos que se hacían y se hacen en nuestro país nos ha quitado nuestra nacionalidad”, aseguró José Gadiel en entrevista con Lucía Pineda de 100% Noticias.

Ellos han realizado trabajos diversos para subsistir, aún no avanzan en el tema de la reunificación familiar y piden a los presos políticos que resistan con la valentía de siempre y que no pierdan las esperanzas. Asimismo, manifestaron su admiración hacia monseñor Rolando Álvarez, a quien consideran un ejemplo de fuerza y valentía en esta lucha.