Daniel Ortega se acerca al bloque equivocado con embajada en Corea del Norte, asegura experto costarricense

07:00 AM

Gerald Solano, académico e investigador de la Universidad Nacional (UNA) de Costa Rica analiza la apertura de sede diplomática en Corea del Norte y asegura que Daniel Ortega se está uniendo al bloque equivocado y que el aislamiento que vive lo ha llevado a aferrarse a potencias antiamericanistas, a pesar de que ni Irán, ni Rusia ni Corea pueden compararse con el flujo comercial con Estados Unidos.

En primer lugar, Solano señaló que la relación de Nicaragua con Corea del Norte no es nueva, ya desde 1970, en tiempos de la guerrilla, había relaciones secretas entre grupos sandinista y el régimen norcoreano, que se fue incrementando hasta finales de la década de los 80 y que ya una vez en 1990 se cierra la embajada y la relación que se tenía.

“En cuanto a quién gana y quién pierde, creo que definitivamente pierde Nicaragua y pierde la región centroamericana en un nuevo escenario complejo, similar al de la Guerra Fría, donde Nicaragua se acerca precisamente a aquellos países que son antiamericanistas y que podría llevar eventualmente a un camino similar a Nicaragua de encontrarse en esa lista de países que patrocinen el terrorismo, no hay que olvidar que ya hace unos cuantos días en la Cumbre de la Unión Europea y CELAC Nicaragua no quiere firmar la declaración precisamente por la no inclusión de un párrafo haciendo alusión a Rusia y la guerra en Ucrania”, detalló Solano.

Además, fue enfático al decir que esta apertura de embajada en Managua, es un elemento más en esa línea y decisiones de Daniel Ortega de acercarse cada vez más a los países que definitivamente tienen una relación bastante tensa y compleja con los Estados Unidos, a pesar de ser los Estados Unidos el principal socio comercial de Nicaragua.

Él considera que entre los riesgos están las decisiones que podrían estar tomando los socios comerciales que por supuesto no patrocinan a países como Corea del Norte, en este caso, Estados Unidos, que podría tomar algunas decisiones, como la inclusión en la lista de países que apoyan al terrorismo, lo cual puede dar “un margen de acción para tomar decisiones en otros organismos multilaterales Y de esa forma continuar ese aislamiento que también ha venido cada vez concretando más el gobierno de Nicaragua”.

“Yo creo que antes las situaciones que se han vivido en los últimos meses, situaciones complejas que ha tomado el régimen de Daniel Ortega las decisiones de la comunidad internacional vienen cada vez más en reproche a esa violación de derechos humanos, hacia la falta de transparencia y la instalación de un régimen autoritario y que ese acercamiento a países como Irán, Corea del Norte y el apoyo que le ha dado el gobierno de Nicaragua a Rusia, en medio de una crítica internacional por la guerra con Ucrania, son elementos que lo que hacen es alejar más del mapa y de los posibles aliados a Nicaragua a nivel internacional”, especifica.

Armamento

Solano considera que podría empezar la preocupación de otros países sobre cuál es la razón detrás de ese acercamiento y esa apertura de embajada levantando atención alrededor de la adquisición de armamento.

“Hay que tomar en consideración si se llegara a comprar armamento nuevamente, ojalá que no, armamento que esté en esta lista que tienen los países, sería complejo la forma para trasladarse hasta Nicaragua, la situación tampoco es tan sencilla y podría terminar siendo una decisión más de las que toma Daniel Ortega que no terminan concretándose en beneficios para la población nicaragüense”, señala.

“Podría ser que en el aislamiento que ha venido sufriendo Daniel Ortega no le ha quedado más opción, por sus propias decisiones, de acercarse a los países que en realidad no están aportando muchísimo a ese flujo comercial”, insistió.

Solano apunta que no ve una relación fuerte al estilo de lo que podría tener en intercambio comercial con Estados Unidos, tampoco hay un intercambio cultural importante o relevante para poder tener.

“Hemos visto cómo Daniel Ortega en los discursos que hace contra los Estados Unidos y el apoyo decidido a Irán, a Rusia, a Venezuela en su momento y ahora este acercamiento con Corea del Norte no se están traduciendo en flujos reales de inversión, pareciera más una forma de agrupamiento de estos grupos que son contra los Estados Unidos, pero por otra parte Daniel Ortega es consciente del nivel de la importancia en millones de dólares de la relación comercial con los Estados Unidos versus el flujo con Rusia, que no llega ni a los 2 millones al año y con Estados Unidos son más de 650 millones”, explicó el académico costarricense.

Lista de terrorismo

En cuanto a sí Nicaragua podría ser incluida en la lista de países que apoyan el terrorismo, dijo que se va encaminado de manera rápida, "sin embargo, creo que los Estados Unidos aquí irá tomando algunas decisiones y revisando algunos elementos adicionales para ya pasar a esa inclusión".

También dijo que no hay que olvidar que algunos países que están incluidos en la lista del terrorismo ya han tenido en su momento clara capacidad o uso de armamento incluso nuclear, también enriquecimiento de uranio ilícito, sin olvidar que se han encontrado células que han venido trabajando de grupos terroristas etcétera.

“Creo que en este momento Nicaragua no ha encontrado o no se ha encontrado una evidencia clara de albergar a los a los terroristas, sin embargo, son elementos que irían sumando en esa causa o en esa línea, pero creo que lo que los Estados Unidos empezarán a mover algunos temas diplomáticos y algunos movimientos para contrarrestar este peso y por supuesto que es una preocupación digamos regional en esa en ese en ese sentido de la implicación del acercamiento de Nicaragua a tres países”, apuntó.