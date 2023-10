Maradiaga: usan campaña de desinformación para que resistencia cívica nicaragüense pierda el norte

Félix Maradiaga expone que ha habido vacíos informativos que han dado pie a interpretaciones erróneas y a un desvío de atención de la lucha, gracias a una campaña brutal de desinformación, cuyo propósito es que la resistencia cívica nicaragüense pierda el norte.

Maradiaga se encuentra en Costa Rica, donde siente nostalgia por estar tan cerca de Nicaragua y saber que no puede entrar en ella. En su gira de trabajo en el país vecino, dijo que se ha reunido “con hermanos nicaragüenses que la están pasando verdaderamente complicado y eso ha sido digamos uno de los temas de agenda, conversaciones con organismos para ver cómo se puede de alguna forma apoyar la situación difícil que tienen muchos hermanos nicaragüenses”.

Asimismo, dijo que como segundo gran propósito de la visita a Costa Rica está conversar con los grupos organizados, aunque reconoció que es imposible hacerlo en un solo viaje y dijo que para no generar expectativas, tendrá que regresar varias veces para poder escuchar las distintas perspectivas.

“En resumen, ando escuchando, porque es muy importante oír, hablar con la gente, que te comenten cuáles son sus perspectivas y a veces respondiendo muchas preguntas, porque hay bastante desinformación, hay una campaña brutal de desinformación, porque quieren que la resistencia cívica nicaragüense pierda el norte, que no haya nada ni nadie en que creer”, alerta Maradiaga.

En ese sentido, considera que la única forma de combatir la desinformación es hablando con la verdad.

“Sé que hay muchas cosas que no se han hecho bien y no estoy hablando únicamente del proceso Monteverde, lo digo incluso de forma autocrítica, es decir, ha habido creo yo un desvío de atención de la lucha y ha sido muy importante explicar que esto no se trata de personas o sea ya las candidaturas pasaron y la gente tiene que saberlo, no hay elecciones no hay un proceso electoral importante más bien deberíamos quitar ese ese tema del medio de la conversación”, insistió.

Además, dijo que lo que están buscando es una estrategia común, buscando unidad en la acción, por lo que ya no es necesario tener una plataforma “bajo la cual todos estemos juntos porque no hay procesos electorales y no creo que haya en el horizonte cercano”.

“Yo creo profundamente que no hay una sola voz que pueda representar la totalidad de esa rica pluralidad de los nicaragüenses, así que vamos a tener que desarrollar la disciplina poniendo a Nicaragua al centro que aunque haya distintos grupos tengamos el mismo mensaje que es la libertad de Nicaragua”, apuntaló.

Presión internacional

Maradiaga dice que están haciendo lo que se tiene que hacer, hablando con quién se tiene que hablar y “estamos exigiendo la libertad de los presos políticos, no solo de monseñor Rolando Álvarez, que es un caso muy cercano a muchos de los que somos católicos matagalpinos, es nuestro obispo el que está secuestrado, pero hay un país entero que está secuestrado también”.

El desterrado político dijo que están exigiendo “mayor presión, mayor fuerza, pero la situación es bastante compleja, pues Estados Unidos está con muchos flancos abiertos, el tema de la invasión Rusia Ucrania consume una gran cantidad de atención, el tema de China, como te mencionaba, hay muchos otros problemas entre los que se destaca la situación migratoria en Estados Unidos”.

En las giras de trabajo que ha hecho, Maradiaga se ha enfocado en explicar “que Daniel Ortega no es un problema único de los nicaragüenses, Daniel Ortega es un problema de seguridad para Centroamérica, por su interés de establecer relaciones perversas con amistades peligrosas como Corea del Norte, Bielorrusia, obviamente China e Irán, y está llevando a Centroamérica a ser una zona volátil y ojalá veamos acciones concretas de Estados Unidos, de Canadá, de Europa más contundentes pronto, no las estamos viendo”.

Por otro lado, Maradiaga manifestó que cuando Ortega dijo que estamos en guerra, eso forma parte de su histórica actitud irresponsable de “jalar al pueblo de Nicaragua a una guerra que no nos pertenece, como decimos en buen lenguaje nicaragüense, nosotros no tenemos vela en ese entierro”, en alusión a la guerra de Rusia contra Ucrania.