07:00 AM

Tatiana Campos, hermana de la joven Mayela Campos, estudiante activa de la Universidad Nacional de Ingeniería UNI, aseguró que fue detenida por la policía sandinista, tras la vigilancia casi todo el día de dos hombres de civil. Campos pide información de su hermana, quieren verla pues este martes fueron avisados por oficiales de la estación policial tres de Managua, que la trasladaron al penal de mujeres “La Esperanza”, junto a las otras dos jóvenes detenidas, Adela Espinoza y Gabriela Morales.

Mayela Campos estudiaba el tercer año de ingeniería industrial, antes de su detención logró grabar un video, cuando vio que habían individuos de civil fuera de su casa, de donde se llevaron solo celulares, además de que también secuestraron a su novio.

“A la hora que ella grabó el video me supongo que fue lo último que pudo hacer, porque minutos antes habíamos estado hablando con ella y a ella se le había dicho que la andaban buscando, porque llegaron a otra casa a buscarla y en la casa donde estaba la pareja de ella y enseguida el muchacho les dijo que no andaba solicitando nada, pues supuestamente llegaron de una financiera”, señaló Campos.

Asimismo, mencionó que luego la joven empezó a decir que ya la habían detenido. Tatiana dice que no les dio tiempo de sacarla del país, pues le iban a enviar dinero para ello.

“La llamé pero no me contestaba hasta que hablé con la suegra y ella que me dijo que la habían llevado alrededor de 15 hombres, llegaron cinco patrullas, le hicieron un desastre en la casa, dijeron que buscaban pruebas de que ella tenía algo que estaba escondiendo que necesitaban que hablara”, señaló.

Detienen a su pareja

Asimismo, Tatiana Campos, informó que las otras dos jóvenes que también fueron secuestradas por la policía son amigas de su hermana y señaló que su familia no sabe nada sobre por qué fueron detenidas.

“No sabemos nada, no la hemos logrado ver, mi mamá anduvo buscándola, porque en primera instancia la mandaron de la estación tres al Chipote, después a la estación 5 y en ningún lado le dan información a uno, hasta que los suegros de ella, que también andan de arriba abajo, pues buscando información de su hijo, porque también se llevaron a su pareja”, manifestó Tatiana Campos.

También señaló que a los suegros de su hermana les dijeron que el muchacho, Joseph David Miranda Rodríguez, estaba en la estación tres. “El oficial dijo que le llevaran comida a las 5 de la mañana y que le llevaran algunas pertenencias personales y que si a ellos les agarraban la comida ahí estaban”, prosiguió.

Por otro lado, confirmó que durante el allanamiento se llevaron “los móviles, la señora me dijo que lo que se habían llevado eran los teléfonos, lo que queremos es que nos den información de ella, queremos verla”.

Finalmente, Tatiana dijo que las detenciones que ha hecho la policía a jóvenes universitarios obedecen a que “tienen miedo de que la gente se levante, tienen miedo de que la gente haga lo que ellos en un pasado hicieron. Entonces , pienso yo de que en cualquier cosa que alguien se levante o haga algo en contra de ello es lo primero que van a hacer, tratar de imponer tu poder y tener a la gente con miedo para que no se levante”.