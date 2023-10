El analista Enrique Sáenz analizó en su programa “La economía de Nicaragua en 10 minutos”, que se transmite por 100% noticias, el verdadero rol de las sanciones para debilitar a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Sáenz señaló que ha participado en discusiones donde se plantean varias posiciones, entre ellas que las sanciones son inútiles, aunque otras personas consideran que hay que intensificar y recrudecer las sanciones y anular la participación de Nicaragua en el CAFTA, también dicen que hay que congelar de distinta manera los flujos de remesas etcétera.

“Entre estas dos posiciones hay quienes plantean, por ejemplo, que las sanciones afectan al pueblo nicaragüense y hay, incluso en la comunidad internacional, quienes sostienen que las sanciones se encuentran en la raíz de las migraciones de miles de nicaragüenses, pero lo que voy a sostener aquí es una posición bastante ingrata, pues no estoy de acuerdo con todos esos planteamientos”, dijo el analista.

Sáenz considera que las sanciones sí son útiles y que hasta ahora no han afectado al pueblo nicaragüense, también afirma que no tienen que ver con las migraciones.

Aunque reconoce que las sanciones no botan gobiernos, las que le han aplicado a Ortega lo han golpeado, “por eso es que lloriquea, pero cuáles son las sanciones que lo han golpeado, las que van dirigidas a sus fuentes de acumulación de fortuna, las que van dirigidas a sus intereses empresariales y hay sanciones que en realidad son poco útiles”.

Sanciones poco útiles

Entre las sanciones poco útiles señala que una a un mafioso de dictadura que no tiene propiedades ni cuentas en Estados Unidos, más bien le sirve para subir escalones, también dice que es discutible si quitar la visa es una sanción, pero “en cualquier caso unas sanciones más leves tienen un impacto de no dejar en la impunidad los desmanes y las bestialidades de la mafia en el poder, pero las sanciones que sí duele son las que afectan sus intereses económicos”.

Sáenz asegura que no está hablando del Estado ni del gobierno, sino de “las empresas de la mafia en el poder y voy a poner algunos ejemplos, como el del Bancorp, Banco Corporativo, el que había construido la familia para autofinanciar como brazo financiero su conglomerado empresarial y para trasegar dinero turbio. Fue un golpe poderoso la auditoría que se filtró en lo correspondiente al 2018 que revelaba con todos los datos y firmas que Ortega y su grupo empresarial tenía 2730 millones de dólares en calidad de fideicomiso”.

Otro ejemplo es el golpe a DNP Petronic, que era uno de los principales mecanismos de acumulación todos los días por la vía de los sobreprecios al combustible.

Sin embargo, aunque las sanciones son útiles, hay un pero que Sáenz abordó: “Cuál ha sido el problema con estas sanciones, que efectivamente representa un gancho al hígado, como si estuviéramos en boxeo, que quienes lo han puesto las cuerdas, en lugar de seguir se retiraron”, indicó.

“Con el banco no le dio tiempo a Ortega de maniobrar para estatizar, pues las sanciones llegaron antes, pero tuvo oportunidad de recolocar esos miles de millones de dólares, no se sabe dónde, porque no siguieron la ruta del dinero. Igual con DNP, aprovechando el control de la asamblea, los sirvientes de Ortega aprobaron la creación de cuatro empresas en el sector de hidrocarburos… Ese fue el camino para seguir en el negocio, no siguieron la ruta del dinero”, explicó.

Falta una estrategia

Así que asegura que el problema es que esas sanciones han sido aisladas y en consecuencia tienen impactos aislados, porque no hay una estrategia que permita seguir la ruta del dinero y eso le ha permitido a Ortega con estratagema y artimañas y el control de las instituciones del estado, mitigar el golpe y trasegar el dinero para protegerlo.

Sáenz asegura que ninguna sanción ha golpeado al pueblo. Nada tiene que el pueblo con las sanciones al Bancorp, pues no recibían utilidades o tenían depósitos en el banco, ni les afecta lo de DNP, porque más bien era un mecanismo para exprimir los bolsillos de empresarios y consumidores.

“Por supuesto, nada tienen que ver con la hemorragia de nicaragüenses hacia el exterior, pues los nicaragüenses salen porque centenares de miles no tienen oportunidad de empleo, por la carestía de la vida, por el marco de opresión y de falta de oportunidades que se vive en Nicaragua y nada tiene que ver con las sanciones”, concluye.