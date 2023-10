Enrique Sáenz: falta organización con vocación de poder y no de martirio para derrotar a la dictadura

09:00 AM

El analista Enrique Sáenz dijo que para salir del régimen encabezado por Daniel Ortega hace falta estrategia, organización y despertar confianza en la población para vencer el miedo que impera en Nicaragua.

Sáenz manifestó que la dictadura no cesa en su bestialidades contra todo y contra todos , por lo que considera que para salir de “esa desgracia” que es la dictadura, en primer lugar se necesita una estrategia de lucha de corto y de mediano plazo, que sea concertada por los liderazgos y las organizaciones sociales y políticas “más comprometidas, más decididas, más sensatas y no es necesario que estén todas, basta que estén los sectores más comprometidos y más sensatos”.

Dice que al día de hoy no se tiene esa estrategia y que hay que construirla, “porque es una condición esencial para derrotar a Ortega”.

Lea más: Observatorio de Fiscalización Ciudadana reporta corrupción en compras del MTI y del CSE

En segundo lugar, plantea que para impulsar el proceso de cambio se necesita un instrumento político, “una organización política, podemos llamarle de cualquier modo, alianza, coalición, movimiento, el asunto es que sea una entidad política y cómo se define lo político, pues que tenga vocación de poder no una vocación de martiróloga, sino que sea una vocación de derrotar a la dictadura y gobernar, vocación de poder”.

Esperanza antídoto del miedo

Y en tercer lugar—asegura-- además de una estrategia y una organización se requiere despertar la confianza de la gente, porque “podemos tener organización, podemos tener estrategia, pero si la gente no confía, son inútiles y para despertar la confianza de la gente se requiere un programa de cambio mínimo, que la gente tenga información y se apropie de cuáles son las principales soluciones a los problemas que más agobian a nuestra sociedad. Programa de cambio, estrategia y organización, no tenemos ninguna de las tres, mientras no los tengamos pues difícilmente vamos a derrotar a la Dictadura”.

Sáenz considera que hay un tema central aquí y que tiene que ver con la estrategia de la dictadura que tiene varias expresiones, pero el núcleo es inmovilizar a la población y la inmovilización, en primer lugar, “por la vía del terror, por la vía del miedo y en segundo lugar, ya en una perspectiva más de mediano plazo, por la vía del embrutecimiento, para que la gente, sobre todo la juventud, no piense, que tenga un pensamiento castrado, más con vocación de borrego que de ciudadano”.

Sáenz señala que es comprensible que haya miedo, pero afirma que la esperanza es el antídoto más poderoso contra el miedo.

“Entonces, podemos tener programas de cambio, organización, podemos tener una estrategia, pero lo esencial es despertar esperanza en la población de que un cambio es posible. La pregunta que tienen que hacerse los liderazgos sociales y políticos comprometidos con la democracia es que si lo que dicen y lo que no dicen, lo que hacen y lo que no hacen, está despertando esperanza en la población Si nosotros, porque este es un compromiso de todos, no logramos despertar esperanza de cambio un cambio que es posible, el miedo va a mantener paralizada a la gente”, concluyó.