Después que Daniel Ortega vertiera ataques verbales contra el presidente de Chile, Gabriel Boric y acusó de "asesinos" a los carabineros chilenos, dos congresistas rechazaron los "insultos" del dictador.

Durante su discurso, Daniel Ortega calificó a Boric de “pinochetito” y lo criticó porque según Ortega, Boric "pegaba gritos" y decía "que si él llegaba al gobierno, acabaría con los carabineros" porque eran "asesinos", al recordar el 50 aniversario del golpe de estado a Salvador Allende.

Ante estas acusaciones, el congresista Jorge Alessandri le recordó a Daniel Ortega que en los últimos años los 16 mejores policías de Nicaragua llegaron a Chile para graduarse con los carabineros.

“El presidente, señor Ortega, que ha dicho que hay una diferencia entre los (policías) de Nicaragua y los de Chile han sido entrenados para matar, recordarle al presidente de Nicaragua que en los últimos años 16 oficiales de la policía de Nicaragua se han venido a graduar a carabineros de Chile”, dijo.

Alessandri añadió que “los mejores puntajes, los premiados que salen de la academia policial de Nicaragua optan al premio de venir a graduarse de oficial en carabineros de Chile”.

Por ello, el diputado preguntó a Ortega: “¿Usted cree señor Ortega que si fuera una mala escuela de carabineros la nuestra se vendrían ‘sus oficiales’ a graduar acá?”.

Según Alessandri antes de cuestionar a la policía chilena Daniel Ortega debería preguntar a la policía de Nicaragua “dónde van a sacar otra estrella” y concluyó su mensaje pidiendo a Ortega que no volviera a juzgar a los carabineros sin conocer lo que ocurre en las filas policiales nicaragüenses.

A los señalamientos contra los carabineros se sumó el presidente del Senado de Chile, Juan Antonio Coloma, llamando a Ortega “dictador cruento”, por criticar instituciones como los carabineros que son consideradas “valiosas” para los chilenos.

Ortega vuelve atacar a Boric

De acuerdo con Coloma, las declaraciones de Daniel Ortega son “doblemente inaceptables” porque no ha dado paso alguno para generar las lógicas democráticas.



Según Ortega, durante la Administración de Piñeira, más de 9.000 jóvenes fueron "reprimidos por los carabineros, que perdieron la vista, quedaron ciegos. Esos son crímenes que no podes tapar".



No es la primera vez que Ortega, en el poder desde 2007, vierte críticas sobre Chile, en especial sobre el presidente Boric, a quien el año pasado calificó de "perrito faldero" de Estados Unidos y Europa.