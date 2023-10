Rosario Murillo llama al “arrepentimiento” a opositores

Este mediodía la vocera sandinista Rosario Murillo, llamó a los opositores a “perdonarse a sí mismo” y los instó ha unirse a su plan dictatorial de “crear una Nicaragua sin servidumbre a los imperios” olvidando su deuda con la justicia internacional por las acusaciones en su contra por crímenes de lesa humanidad.

Mientras el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, el pasado 17 de septiembre llamó a los "dictadores" y "tiranos", a reconocer sus crímenes, este martes Murillo se victimizó frente a las acusaciones de orquestar la peor masacre del país al contabilizar más de 365 nicaragüenses asesinados en el marco de las proptestas antigubernamentales desde 2018.

“Me imagino lo que es estar entre esos nicaragüenses que llenos de odio, todavía envenenados el corazón, despotrican contra los logros del pueblo de las familias, que estamos en paz por gracia de Dios y que custodiamos la paz”, se justificó la vocera sandinista.

“Debe ser muy dificil estar en esa piel, por no decir pellejo, y no arrepentirse porque la esencia del cristianismo es saber que cuando se cometen errores, fallas, pecados, y pecados capitales como los crímenes, hay que reconocer y avanzar, por lo menos para no repetir acciones desde el odio y desde el servilismo a quienes han querido y quieren seguir dominando el mundo, el vende patrismo”, protestó.

“Abran sus corazones”, le dice Murillo a sus opositores

En ese sentido, Murillo hizo un llamamiento a sus opositores y disidentes, a quienes ha destarrado y obligado al exilio forzado desde 2018, a que “abriendo sus corazones se perdonen a sí mismo” luego acusarlos de “destruir el país”. Además, los exhortó a “arrepentirse” para crear “la Nicaragua que todos soñamos y que no es una Nicaragua de servidumbre a los imperios”.

“Dios quiera que vayan abriendo sus corazones, Dios quiera que se perdonen a sí mismo para ver siempre más allá, Dios quiera que un día todos los nicaragüenses podamos estar juntos creyendo y creando la Nicargua que todos soñamos”, destacó. “Una Nicaragua como la queremos todos, soberana, siempre digna y que camina con el legado cultural, patrimonial de heroísmo y victoria”, agregó.

La funcionaria sancionada también se burló de los opositores y dijo que en Nicaragua está ocurriendo “un milagro” en referencia a los proyectos de carreteras que, en realidad no son costiados con dinero de sus bolsillos sino que son financiados con préstamos internacionales, y la construcción de miles de “casas para el pueblo” que ahora son patrocinadas por el nuevo “gordo regalón” de los Ortega Murillo, China.

En ese sentido, aseguró que para los opositores debe ser “muy difícil estar viendo los milagros y los prodigios para un país pequeño como el nuestro (porque es un) milagro todo lo que está pasando, sobre todo, la unión del pueblo y las familias para trabajar por el progreso”.

Murillo vuelve a llorar por las sanciones

Por otro lado, Murillo volvió a lamentarse por las sanciones contra sus funcionarios sandinistas en ocasión a la 78 Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) que se lleva a cabo en Nueva York, Estados Unidos, y en la que participa una delegación de Nicaragua encabezada por el canciller orteguista Denis Moncada.

“Podrían pensar en sancionar todos los atropellos a la humanidad cometidos por las potencias (pero) no son sanciones, son agresiones, todos los que condenamos, rechazamos, repudiamos esas agresiones, nos unimos y debemos seguir uniéndonos para fortalecer el derecho a vivir tranquilos en nuestra propia tierra como decía nuestro general sandino”, se lamentó.

Asimismo, dijo que la delegación sandinista sigue reúniéndose con otros países, sobre todo con China, para aprobar “propuestas que representen progreso y protanismo de los pueblos” destacando que son “pueblos que queremos vivir tranquilos, ser escuchados y tomados en cuenta”.