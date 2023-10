“Decirles locos a Ortega y Murillo sería un favor” considera la escritora, poeta y apátrida Gioconda Belli porque para ella lo que están es “envenenados” y llenos de “rabia” en contra de todos aquellos que levantan su voz para denunciar sus crímenes y violaciones de derechos humanos.

Así lo dejó claro la poetisa durante una entrevista concedida a la cadena internacional CNN Chile donde dijo que esta pareja de dictadores “no paran en la venganza”.

Estas palabras las refirió al hablar sobre los ataques e insultos que hizo Daniel Ortega contra el presidente de Chile Gabriel Boric, durante los actos de aniversario de la sancionada policía sandinista, aquí el dictador nicaragüense lo tildó de “pinochetito”.

“Es una insolencia de esa dictadura, una insolencia, una falta de tacto de relaciones internacionales, de convivencia pacífica entre los estados", manifestó Belli.

La escritora, recordó las cartas en las que Ortega y Murillo se muestran "violentísimos"contra todos los presidentes que han querido "intervenir con las palabras de decirles por favor usted tiene que dejar en libertad a los presos y el insulto contra Petro contra Boric ya fue para mí, y no lo podía creer lo que estaba viendo en la televisión, y yo dije este hombre se volvió loco".

"Realmente lo que tenemos allá en Nicaragua es una pareja que tiene rasgos bastantes semejantes a las personas que no tienen ideas o sea decirles locos sería hacerles un favor, pero esos están envenenados de rabia y no paran en la venganza”, dijo Belli.

Además manifestó que todo aquel que les llame la atención le suben la parada, los insultan o los tratan mal. “Es la realidad, estamos en poder de un dictador como no se veía en muchos años en América Latina”, reafirmó la escritora.

Gioconda Belli en esta entrevista agradeció el apoyo que ha brindado el mandatario chileno al pueblo de Nicaragua al denunciar en foros internacionales los atropellos de la dictadura sandinista y sugiere que la Izquierda tiene que reinventarse.

“Yo he pensado que la izquierda tendría que reinventarse desde hace rato, porque hay izquierdas que se están reinventando que se están dando cuenta que no pueden seguir ese esquema Leninista que fue muy dañino para Cuba porque en Nicaragua ya no hay izquierda y por eso me cae bien el presidente Boric porque me gusta lo que está haciendo”, reflexionó Belli.