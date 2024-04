Reaparece William Grigsby, medio oficialista lo cita como director de Radio La Primerísima

Equipo de Periodistas

Abril 30, 2024 09:55 AM

William Grigsby Vado reapareció en el oficialista canal 4 esta mañana de martes, en una entrevista en vivo, donde fue llevado para ensalzar la figura de Tomás Borge Martínez, quien cumple 12 años de muerto.

En la revista En Vivo, Alberto Mora presentó a Grigsby como director de Radio La Primerísima. La semana pasa El 19 Digital le quitó el cargo a Grigsby al citar a Tirsa Sáenz, como directora de Radio La Primerísima.

Una publicación de El 19 Digital, cita como director de Viva Nicaragua Canal 13 a Roberto Zúñiga y a Tirsa Sáenz como directora de Radio La Primerísima.

La nota de El 19 Digital anunció que una delegación de comunicadores de medios sandinistas, participarían en la "Primera Cumbre de Radiodifusión de los Países de Habla Hispana y la Ceremonia de Lanzamiento de Radio Televisión de Türkiye, TRT Español”, donde Tirsa Sáenz, fue presentada como Directora de Radio La Primerísima.

El régimen sandinista suele poner en cargos de dirección a un hombre y una mujer, por lo que no resulta raro que en sus medios de propaganda nombren a un director y a una directora.

Una fuente confirmó que Grigsby sigue llegando a la radio, "se ha tomado un descanso", comentó, pero realmente no hace el programa de opinión Sin Fronteras, desde el mes de octubre del año pasado.

Sin Fronteras, pasó de ser un espacio que criticó a Daniel Ortega y a militantes sandinistas, a ser un medio oficialista.

LEER MÁS: Camila Ortega Murillo y William Grigsby ya no son directores de Canal 13 y Radio La Primerísima, según medio oficialista

Incluso la emisora, poco antes del 2018, se encontraba en una situación económica difícil, no sostenible. En las protestas de abril 2018, Grigsby criticó la violenta represión del régimen.

Después del 2018 el discurso cambió y Sin Fronteras se convirtió en un programa de servicio y adulación de la figura de Ortega y Rosario Murillo, los dictadores de Nicaragua, responsables del asesinato de al menos 355 nicaraguenses, de miles de exilios, de centenares de destierros , desnacionalizaciones y confiscaciones.

En los últimos años, William Grigsby arremetía contra periodistas independientes y desde la comodidad de una cabina climatizada, lanzaba improperios en contra de supuestos “traidores de la patria” y hasta amenazaba empresarios.

Para Grigsby la lealtad hacia el Frente Sandinista es no pensar en ese partido político sin Daniel Ortega al frente.

“Yo me acuerdo tuve presente en reuniones donde a él (Tomás) le decían que él podía ser un candidato… y respondía no no no, no nos confundamos, el líder es Daniel y sin Daniel aquí no ganamos, por ejemplo”, relató Grigsby destacando la lealtad Borge hacia Daniel Ortega.

“(Tomás Borge) en su trayectoria política se mantuvo leal a sus ideas, la idea que le dieron origen al Frente Sandinista y a quien encarnaba esa idea, que en este caso es Daniel”, añadió el propagandista en la Revista en Vivo, quien al igual que Borge, cree que cualquiera que se imagine un FSLN sin Daniel Ortega, sería un traidor.