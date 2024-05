Martinelli es visitado en la Embajada de Nicaragua por su delfín en los comicios de Panamá

Equipo de Periodistas

Mayo 05, 2024 11:47 AM

El inhabilitado exgobernante panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), condenado a más de 10 años de cárcel por blanqueo de capitales, fue visitado este domingo por su delfín y sustituto como candidato presidencial, José Raúl Mulino, en la Embajada de Nicaragua, donde se refugió en febrero pasado para evitar la detención.



Mulino, líder en las pocas encuestas disponibles y quien era la llave vicepresidencial de Martinelli, fue designado a última hora por el Tribunal Electoral (TE) como candidato presidencial en sustitución del exjefe de Estado, que quedó inhabilitado políticamente por la condena en el caso conocido como 'New Business' o la compra irregular de un grupo de medios panameño.



El aspirante presidencial por la alianza de los partidos Realizando Metas (RM), de Martinelli, y Alianza, llegó a la sede de la Embajada nicaragüense, se reunió con el expresidente, y se limitó a contar a los periodistas que se tomaron un "capuchino" y se dieron un abrazo.



Poco antes, en un desayuno con periodistas y al ser preguntado sobre la situación de Martinelli, que en Panamá está acusado por los sobornos de Odebrecht, en España está imputado por un caso similar con la constructora FCC y en 2023 fue señalado por corrupción por Estados Unidos, Mulino se limitó a responder: "Hoy es el día de la votación, amigo, vamos a votar y vamos a ganar".

Por su parte, Martinelli acudió este domingo, una vez más, a las redes sociales: "Pensé que este día nunca llegaría o que yo no lo llegaría a ver, por la infame, ilegal, injusta e inhumana persecución política que he sido, yo, mi familia y muchos otros, donde inclusive se atentó contra mi vida física en más de 4 ocasiones".



"Hoy salgan a votar a conciencia y voten por cualquiera de las opciones que les devuelvan la felicidad, la prosperidad, la justicia y sobre todo la alegría y paz a Panamá", escribió Martinelli en su cuenta de X.



Pese a que con la inhabilitación política vino una prohibición expresa de no participar en la campaña, el expresidente Martinelli ha continuado con un proselitismo muy activo desde la Embajada de Nicaragua.



Esto ha generado múltiples críticas contra el Tribunal Electoral, al que se acusa de no hacer cumplir la disposición que él mismo emitió al permitir, además, la presencia de Martinelli en vallas, medios y redes sociales.



También elevó más la tensión diplomática entre Panamá y Nicaragua dados los reclamos del Gobierno panameño, totalmente ignorados por el nicaragüense, por la "permisividad" dada al expresidente durante su estancia en la delegación diplomática.



Unos 3 millones de panameños están llamados a las urnas este domingo para elegir al nuevo presidente y vicepresidente, 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), 71 diputados a la Asamblea Nacional (AN), 81 alcaldes, 701 representantes de corregimiento y 11 concejales, todos con sus suplentes, para el período constitucional del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2029.



Ocho candidatos se disputan la presidencia, de los cuales parecen con alguna opción de triunfo Mulino; Rómulo Roux, por la alianza de Cambio Democrático (CD) y el Partido Panameñista (PPa); Ricardo Lombana, por el partido Movimiento Otro Camino (Moca), y el expresidente Martín Torrijos (2004-2009), por el Partido Popular (PP).