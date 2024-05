Exiliados y diáspora nicaragüense en Indianápolis demanda justicia por las víctimas abril 2018

Equipo de Periodistas

Mayo 05, 2024 12:55 PM

Migrantes, exiliados y desterrados políticos realizaron una caravana en Indianápolis, Estados Unidos, en demanda de justicia para las víctimas mortales del régimen de Daniel Ortega, la libertad de los presos políticos y de Nicaragua.

Sayda Hernández, opositora, dijo que la actividad es muestra de la lucha que se hace en el exilio.

“Estamos aquí para recordarle a la dictadura que tiene cuentas pendientes con los nicaragüenses, que estamos aquí pero no nos vamos a olvidar de los presos políticos, no nos van a silenciar, hablamos por los que no pueden alzar su voz. Que las voces que demandan justicia y democracia lleguen hasta El Carmen”, dijo Hernández.

Otro de los participantes, dijo que los jóvenes aunque estén en el exilio no se rinden.

“A pesar de las adversidades del exilio y del destierro estamos sobreviviendo y damos la cara, no vamos a rendirnos hasta sacar a la dictadura de Nicaragua. Aún palpita el sentimiento y la valentía nicaragüense, el pueblo está organizado aquí en Estados Unidos”, dijo el connacional.

“Próximamente podremos decir, no en Nicaragua, no en Costa Rica, no en Estados Unidos, sino dentro de nuestro propio país, podremos gritar Viva Nicaragua Libre”, añadió el opositor.

En el plantón se ondearon banderas azul y blanco, se prepararon hasta piñatas con el rostro de Ortega y de fondo la infaltable música de filarmónicos, parte de la idiosincrasia nicaragüense.

Jeffrey Isaac Jarquín, excarcelado político y exiliado, mejor conocido como “El Nene”, también participó en el evento “Son seis años de resistencia, estamos nicaragüenses de todos los departamentos de, obreros, campesinos, estudiantes, aquí está un pueblo, que exige libertad”, dijo.

La actividad cerró con un acto central donde se entonaron las notas del Himno Nacional y se oró por Nicaragua, la oración estuvo a cargo de Denis Alaniz, de la plataforma web Panorama Católico.

“Estamos reunidos una comunidad sufrida, exiliada, perseguida hasta en los más sagrado. Encomendamos a Dios a cada hermano que está dentro de Nicaragua, a los hermanos que están presos, a los exiliados, a nuestros obispos, Monseñor Rolando Álvarez y Monseñor Isidoro Mora, por todos los religiosos, para que un día nos encontremos de nuevo en nuestra patria y que alcancemos un día la libertad”, dijo en su oración Alaniz.

Alfonso Hernández, presidente de Conexión Nica USA, se dirigió a los asistentes y recordó que se deben promover liderazgos confiables y ejemplares.

“El cambio debe empezar con nosotros mismos, la Nicaragua del mañana se debe ver hoy en nosotros, y los líderes que están al frente de esta lucha tienen que mostrar evidencia de esta nueva Nicaragua, debemos estar claros de en quién depositamos nuestra confianza , en esta lucha nos necesitamos todos, pero no todos podemos estar al frente”, dijo Hernandez, agradecido por la invitación.

En el evento cada asistente encendió una vela mientras se hizo un minuto de silencio en memoria de los asesinados del régimen de Ortega y Murillo en Nicaragua.

“Que esta vela sea también símbolo de luz, lucha, rebeldía y esperanza por la libertad de Nicaragua”, explicaron los organizadores.