Vuelos de Libia a Nicaragua “son posiblemente violatorios”, a la alerta de EEUU, dice Manuel Orozco

Equipo de Periodistas

Mayo 24, 2024 07:48 AM

Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, aseguró a 100% Noticias que los 2 vuelos de Libia a Nicaragua, que 100% Noticias alertó de su aterrizaje en Managua, “son posiblemente violatorios de las políticas de Estados Unidos”, publicadas el pasado 15 de mayo.

Orozco reporta que entre el 11 y 23 de mayo, llegaron a Nicaragua 306 vuelos, de los cuales 2 son chárter originados en Libia y lo llamativo es que “se producen días después de las advertencias del gobierno de Estados Unidos”.

“Hayan estado planeados o no, esos vuelos son posiblemente violatorios de las políticas” estadounidenses, reiteró a 100% Noticias. En el Aeropuerto de Managua, tras las publicaciones de 100% Noticias, se hacen los desentendidos y lo que han comentado es “que si ellos (Ghadames Air) piden permiso y cumplen con los requisitos pueden entrar a Nicaragua”, indicó una fuente a 100% Noticias que tiene acceso a aeronáutica civil.

La línea aérea Ghadames Air Transportation, opera el avión Boeing 777-246 (ER) matrícula 5A-GRS. Esta aeronave aterrizó el pasado sábado 18 de mayo a las 6:54 de la mañana y retornó a Benghazi, Libia el domingo. Luego ese mismo vuelo regresó a Managua, el jueves 23 de mayo, cargado de pasajeros. En menos de una semana transportó a unas 700 personas, la mayoría de nacionalidad india informó una fuente a 100% Noticias.

Al salir los pasajeros del aeropuerto en Managua, el jueves, Transportes Medal, realizó el traslado de los pasajeros en buses y micobuses, reportó una fuente.

Deben seguir sanciones dice Chamorro

El régimen en Nicaragua "continúa el negocio de trata de personas", es la lectura que hace el excarcelado político desterrado, Juan Sebastián Chamorro sobre los vuelos desde Libia a Nicaragua.

Aseguró que Ghadames Air, solo opera en Libia, país que tiene un espacio aéreo bien cerrado, no hay viajes hacia Europa y viceversa.

Ghadames solo cuenta con dos aviones "que solo vuela en el país" y "se buscaron a una empresa que va a ser muy difícil de sancionar porque es demasiado pequeña", aseguró Chamorro a 100% Noticias. "Esto refleja, cómo han venido afectando las sanciones, primero comenzaron con los vuelos chárter, consiguieron un avión específico para montar a estos pasajeros, eso lo atendió la primera sanción" que va ligada a la retención de un avión proveniente de Dubái con 303 pasajeros indios que se dirigían a Nicaragua y los devolvieron desde Francia.

Chamorro asegura que Estados Unidos puede ejercer más presión con "las autoridades de la Unión Europea para que continúen cerrando las posibilidades de tráfico aéreo con Libia producto de que están violando una normativa de buenas prácticas de traslado de pasajeros y también seguir haciendo todas las acciones específicas (...). Yo les llamaría a sanciones a la industria comercial de traslado de personas que han identificado la ruta hacia Managua, claramente, una ruta de tráfico de personas".

¿Por qué Libia no frena los vuelos directos a Managua?

Esta pregunta fue enviada a la embajada de Libia en Managua, pero aún no recibimos respuesta. El excarcelado político, Félix Maradiaga explicó que la situación política interna de Libia, mantienen a la nación “desgarrada” y han fracasado los esfuerzos para unir a las administraciones rivales “en un gobierno de unidad que han fracasado”.

“Libia no retiene estos aviones por varias razones. Libia enfrenta su propia crisis interna y no tiene la voluntad política para implementar controles estrictos sobre las aerolíneas. Además, la corrupción y la complicidad de funcionarios locales permiten que estos vuelos operen sin restricciones. La prioridad de Libia no está en la regulación de vuelos internacionales, especialmente si estos vuelos generan ingresos que son necesarios en un país devastado por conflictos”, explicó Maradiaga a 100% Noticias.

Advirtió que Ghadames Airlines, “al desafiar las advertencias y sanciones de Estados Unidos, busca maximizar sus ingresos sin ningún interés en la vida humana y el respeto a las normas éticas de la aviación comercial”.

Para Maradiaga, la industria aérea en Libia, ve en estos vuelos “una fuente importante de ingresos”, en medio de la inestabilidad política y económica en el país.

“Transportar a 700 pasajeros en solo una semana refleja un negocio lucrativo, dado que los migrantes irregulares suelen pagar tarifas altas para asegurar su viaje. Además, la falta de regulación y la corrupción en Libia facilitan que estas operaciones continúen sin mayores impedimentos”, dijo Maradiaga consultado por 100% Noticias.

Maradiaga enumeró las posibles acciones de Estados Unidos, de continuar el régimen de Daniel Ortega, manipulando la migración, aprovechándose de los migrantes y utilizarla como arma en contra de EEUU.

Entre las medias para frenar este tipo de vuelos, Maradiaga, señala la imposición de sanciones “más severas”.

“Ampliar las sanciones significaría, por ejemplo, impedir la entrada de cualquier tipo de vuelo comercial desde Nicaragua. Además, ampliar sanciones al punto tal que aerolíneas estadounidenses no puedan operar en Nicaragua”.

Otra acción, sería la” presión diplomática sobre los países de origen de esos vuelos y no sólo sobre Nicaragua: EE. UU. podría trabajar con aliados internacionales para ejercer presión sobre otras naciones involucradas (por ejemplo, India y Libia), solicitando su cooperación para detener estos vuelos”.

Otra medida, que proyecta Maradiaga, es que se brinde asistencia técnica y financiera “a los países en la región para mejorar su capacidad de controlar el tráfico aéreo y migratorio proveniente desde Nicaragua. Es decir, tratar a Nicaragua como un país que activamente desestabiliza a toda la región con el estímulo que el régimen genera para la migración irregular”.

Está por verse si la próxima semana Ghadames Air Transportation continúa con los vuelos directos hacia Nicaragua. Esta empresa está ubicada en Benahourt , Tarieq Alseka, Tripoli, Libya y su gerente general es Mohamed Ben Ayard.

Una fuente informó a 100% Noticias que, una ciudadana española de apellido Cardoza, es quien solicita los permisos a Managua donde le autorizan los vuelos.