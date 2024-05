Mónica Baltodano mantenía comunicación con Humberto Ortega que pudieron haber sido "rastreadas"

Equipo de Periodistas

Mayo 25, 2024 04:00 PM

La excomandante guerrillera Mónica Baltodano, dijo a 100% Noticias que mantenía comunicación sobre temas puntuales con Humberto Ortega, el hermano de Daniel Ortega, que está en casa por cárcel.

“Ha sido para temas precisamente de la historia, y yo he querido a veces que él me de alguna opinión sobre temas de la lucha contra la dictadura y también se ha interesado también por la obra que yo he realizado...pero sí te puedo decir, que esas comunicaciones pudieron haber sido rastreadas a través de su teléfono”, comentó Baltodano.

Baltodano señaló que Humberto Ortega, a pesar de su posición política, reconoció como presos políticos a opositores que Daniel Ortega acusaba de terroristas, se refirió a favor de Monseñor Rolando Álvarez y se pronunció sobre la muerte de Hugo Torrez.

“Más allá de las simpatías o antipatías que se pueda tener sobre Humberto Ortega, dijo cosas muy valientes que tienen el valor de ser dichas por un comandante de la revolución y comandante del Ejército Popular Sandinista”, reconoció Baltodano.

La exguerrillera cree que la frágil salud de Humberto Ortega lo llevó a plantear sus ideas acerca de la sucesión dinástica en una entrevista.

“Lo dije antes en un artículo de opinión, cuando las personas están enfrentadas a una situación de muerte entran en reflexiones que tal vez no las hacen en plena salud. Humberto sabe que puede morir en cualquier momento y no quiere ser recordado como el hombre que se calló frente a los atropellos de esta dictadura, sino quiere sea el legado de una persona que pudo hacer una propuesta abierta de solución o de búsqueda de soluciones, eso es lo que planteó a través de la entrevista a Fabián Medina”, sostuvo Mónica Baltodano.

Las declaraciones de Humberto Ortega, considera Baltodano, influyen en la militancia “que el hermano del dictador haga ciertos planteamientos obviamente tiene un impacto en el Ejército, en la policía y en los círculos de poder del orteguismo”, expresa la analista.

Añade que la misma represión contra Humberto Ortega es noticia internacional “eso llega a cierto círculo de las izquierdas, que son reales, que tienen espacios de poder, que están en el Ejecutivo y que aún no se han pronunciado con la contundencia que deberían en relación a la dictadura…que Daniel Ortega reprima a su propio hermano por dar una opinión es un indicativo”, dijo Baltodano.

Sobre el Ejército, Mónica Baltodano opina que es una institución que pareciera estar completamente comprada “son parte de un tinglado, corporativo, de negocios, de ventajas, de beneficios, pero al igual que ocurre en las propias filas del Frente Sandinista, los beneficios se concentran en las cúpulas, pero las bases, el soldado raso, el policía de línea, la están pasando muy mal, el costo de la canasta básica golpea a todo el pueblo”, reflexiona Baltodano.

La principal debilidad del Frente Sandinista es la pérdida de consenso “están más débiles y no hay un régimen que pueda resistir a base de la represión, por muy armados que estén”, concluyó la excomandante.