Régimen en Nicaragua niega ingreso a opositor cubano Bárbaro de Céspedes, denuncia complicidad

Equipo de Periodistas

Junio 17, 2024 09:56 AM

El opositor cubano Bárbaro de Céspedes Hernández, mejor conocido como El Patriota de Camagüey denuncia impedimento de salida y complicidad entre gobiernos de Cuba y Nicaragua.

El disidente cubano alzó la voz para denunciar que la Seguridad del Estado en Cuba le impidió salir del país con destino a Nicaragua. Esta acción, según Céspedes, pone de manifiesto la existencia de una alianza entre los gobiernos de ambos países para silenciar a las voces opositoras.

"La Seguridad del Estado ha hecho todo lo posible para asfixiarme a mí y a mi familia en Cuba", declaró el opositor a través de un video en vivo en su cuenta de Facebook. "Tomé la decisión más difícil de mi vida: emigrar de esta tierra que amo y defiendo. No lo hago por miedo a la muerte, ya que mi vida ya no me pertenece, ya yo mi vida la entregué a la patria, sino para evitar más sufrimiento a mi familia".

Según el opositor, compró un boleto con varias escalas con fecha programada para el 14 de junio volando por Nicaragua, sin embargo, no le permitieron subir al avión.

"Estando en el autobús rumbo al aeropuerto, me enviaron un mensaje donde decían que el gobierno de Nicaragua negaba mi entrada a ese país", dijo De Céspedes.

El opositor recordó en una transmisión en directo desde su cuenta de Facebook que hace tres años, su hija intentó emigrar hacia Estados Unidos utilizando Nicaragua y las autoridades del país centroamericano le negaron el ingreso.

"El día que iba a volar, exactamente el 31 de diciembre de 2021 estando en el aeropuerto las autoridades de Migración la llaman por su nombre y le afirman el gobierno de Nicaragua no le permite su entrada a Nicaragua”, recordó dolido.

De Céspedes aseguró que a su hija le fue negado el ingreso por compartir el mismo apellido ya que él fue el primer opositor detenido en Cuba tras llamar a las protestas en Camaguey el 11 de julio de 2021 y fue condenado a dos años de prisión por cargos de desacato.

De Céspedes, quien fue el primer opositor detenido en Cuba tras las protestas del 11 de julio de 2021, fue condenado a dos años de prisión por cargos de desacato. Tras su liberación en febrero de 2024, no solo se le ha impedido abandonar la isla, sino que su familia continúa siendo víctima de acoso y hostigamiento.

Ante esta flagrante violación de sus derechos, De Céspedes no duda en señalar la complicidad entre los gobiernos de Cuba y Nicaragua. "Ahí se supo las claras la enorme complicidad del gobierno de Nicaragua con la dictadura Castro-canelista", afirmó.

Asimismo, Bárbaro De Cáceres, aseguró que con su liberación recibió la advertencia que cualquier eventualidad que surja en Camagüey será nuevamente detenido como el único responsable y asegura que a través de llamadas telefónicas recibe a diario llamadas amenazantes.