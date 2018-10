¿REUNION CON SATURNINO SERRATO?

Algo está pasando subterráneamente en las filas de los diferentes grupos de oposición política, viendo ya las elecciones generales del 2016, que han comenzado a lanzarse rumores y especulaciones. La mañana de ayer, el comentarista de televisión, Jaime Arellano insistió de una reunión entre dirigentes del FSLN con representantes de sectores políticos. En ese encuentro presuntamente estuvieron presentes el Reverendo Saturnino Serrato, ahora ex Superintendente de las Asambleas de Dios que ha pedido personería para un nuevo partido político; Mauricio Montealegre, ex magistrado del CSE y diputado disidente del PLI; Edgar Matamoros del Movimiento Unidad con Dignidad que también ha pedido personería jurídica; para hablar de las elecciones del 2016 y que vayan a las elecciones en coalición y que Serrato fuese el candidato presidencial. Eduardo Montealegre dijo que él conoció de esa reunión y que fue ordenada para dividir a la oposición y minimizar al PLI. Por su parte los diputados Mauricio Montealegre y Santiago Aburto junto con Edgar Matamoros desmintieron desde Radio Corporación a Jaime Arellano y le exigieron pruebas de la presunta reunión con el FSLN. Matamoros dijo después a INFORME PASTRAN que 'todo es mentira, esas fuentes supuestas le están fallando, porque yo tengo más de año y medio de no ver, ni hablar con el Reverendo Saturnino Serrato y no he hablado tampoco con nadie del gobierno, ni del Frente'. 'Si eso fuese cierto, traer a mención al Reverendo Serrato de la forma en que lo están haciendo es como que le están violando sus derechos, como que reunirse es un pecado, cuando él es un reverendo que representa a un importante sector de las asambleas de Dios, quien es la congregación más grande que hay en este país después de los católicos y que ha contribuido al pueblo de Nicaragua llevándole el alimento espiritual a muchos hogares nicaragüenses', reclamó Matamoros. 'Hace año y medio que nos conocimos y no hemos vuelto a vernos, ni hemos hablando con nadie del Frente. Nosotros somos serios, no andamos buscando alianzas, estamos en un proyecto con 93 directivas de 123 que debemos presentar ante el CSE, y no podemos hablar de personería jurídica porque ni siquiera hemos presentado el proyecto ante el CSE, estamos agotando la organización', manifestó Matamoros.