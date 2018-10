31, Marzo, 2015 31, Marzo, 2015 6:05 a.m. 6:05 a.m.

AGUIRRE SACASA: ‘’NICARAGUA ESTARÍA EN LA MIRA SI ADQUIERE LOS AVIONES MEG 29’’

El doctor Francisco Aguirre considera que si Rusia dona los aviones MEG 29 a Nicaragua, ''estaríamos en la mira internacional, porque Estados Unidos podría llamar al presidente del BID y del Banco Mundial y decirles que no destinen ninguna cooperación a Nicaragua, por considerar un pretexto el adquirir aviones para combatir el narcotráfico; pues esto reactiva el pensar de la guerra de los 80, y generaría para ello, un peligro para la paz de la región’’ manifestó el ex embajador de Nicaragua, respecto a los efectos que provocaría en la imagen de nuestro país, si se fomenta el aspecto armamentista al mundo. Bajo el mismo perfil, para Aguirre Sacasa, ''Honduras y Guatemala están trabajando juntos con el apoyo estadounidense para fortalecer el libre comercio que impacte positivamente en la economía de ambos países y si ellos logran ese cambio, nosotros (nicaragüenses) quedaríamos aislados del progreso, porque Costa Rica seguramente se uniría con Panamá, y eso significaría desolación para Nicaragua'' ;destacó Aguirre en el programa de Jaime Arellano en La Nación, transmitido por 100% Noticias El Canal Cabe destacar que a pesar que el canciller ruso Lavrov dijo en su visita en Costa Rica, que Rusia no pretende desestabilizar Centroamérica, ni poner una base militar en Nicaragua. Según Aguirre ''Rusia quiere distraer a EEUU. Y a Nicaragua no le conviene meterse en este juego de ajedrez entre Washington y Moscú. Por ejemplo, el ex presidente Reagan consideró que Nicaragua era aliada con Rusia por eso se metió aquí. Creo que esto nos puede perjudicar, veo como una política temeraria meterse a ese juego de ajedrez'' aclaró el también ex canciller de Nicaragua, refiriéndose a la actual política de acercamiento entre Rusia y Nicaragua, que pretende adquirir aviones MEG 29 para luchar contra el narcotráfico. ''No podemos negar tampoco el hecho que Nicaragua se ha beneficiado de la ayuda rusa; por ejemplo, Rusia nos ha enviado buses y trigo en condiciones favorables, pero Rusia es un gigante que está golpeado; no es la URSS de antes, porque su capacidad de mantener a otro país es limitado. Su condición económica no es la mejor'' concluyó el panelista. Fuente: Jaime Arellano en La Nación/100% Noticias