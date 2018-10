24, Abril, 2015 24, Abril, 2015 7:10 a.m. 7:10 a.m.

SATÈLITES RUSOS CONVIENEN A NICARAGUA DICE JURISTA

En el programa de Jaime Arellano en la Nación, trasmitido por 100% Noticias El Canal, se debatió la petición con carácter urgente que hizo el presidente de Nicaragua Daniel Ortega a la Asamblea Nacional con el fin de autorizar un acuerdo de cooperación con Rusia sobre la exploración y utilización del espacio ultraterrestre para uso no militar, refiriéndose a la instalación de satélites rusos en el país. El doctor Fanor Avendaño, abogado constitucionalista y jurista considera que Nicaragua tiene derecho a la defensa de su territorio ante eventos naturales o territoriales y que para ello se necesita armamento tecnológico como un satélite que vendría a servir de instrumento de desarrollo y de conveniencia social para el país. ‘’Nicaragua ha demostrado una política mundial de negociación y diálogo y le conviene crear alianzas estratégicas con los demás países con el objetivo de defender el territorio contra el narcotráfico y crimen organizado, a la vez de aparatos tecnológicos que nos ayuden a prepararnos ante cualquier eventualidad climática, siempre y cuando no ponga en riesgo su soberanìa’, manifestó el Avendaño. Sin embargo, el capitán Sergio Martínez miembro de Grupo Patriótico de Militares Retirados piensa que existe un interés geopolítico de Rusia por establecer sistemas de control aéreo y de telecomunicaciones a través del uso de recursos tecnológicos y cree que Ortega busca destacar en el ámbito político a nivel mundial con peticiones de armamento a Rusia a pesar de la incomodidad que podría causar a los EEUU la adquisición de satélites por parte de Nicaragua. ‘’Debe haber proporción en las alianzas con los países sin lesionar los intereses nacionales. Porque el gobierno debería también preocuparse por combatir la pobreza y valerse de los propios recursos que se dispone, centrándose en aspectos internos y no en temas armamentistas’’, destacó Martínez. Por otro lado, los panelistas hicieron énfasis en el cambio que se debe dar al proceso electoral y recomposición política del CSE para garantizar elecciones transparentes en el 2016 Asimismo, puntualizaron en la importancia de fortalecer la oposición en el país, creando una coalición democrática que luche por reforzar la parte financiera de la pequeña industria, asì como de los pequeños y medianos empresarios que representan la raíz económica de Nicaragua, a la vez que defienda la soberanía nacional, e impedir los 'procesos dictatoriales'. ‘'Estoy convencido que si creamos una coalición democrática robusta, podemos dar la sorpresa en las elecciones’’, afirmó Sergio Martínez. 100% Noticias