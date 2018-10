07, Mayo, 2015 07, Mayo, 2015 6:08 a.m. 6:08 a.m.

MONTEALEGRE APOYARÍA CANDIDATURA DE CRISTIANA CHAMORRO

El líder del PLI, Eduardo Montealegre, fue consultado acerca de la supuesta aspiración presidencial de Cristiana Chamorro Barrios a quien ve como una mujer capaz y por conservar el legado de la ex presidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro. ‘’Necesitamos caras frescas que puedan unir. Si ella, (Cristiana) decidiera postularse, en el PLI estaríamos felices que participara en la contienda de la presidencia, porque quisiera que se escoja a una persona que una a la oposición, y ella, reúne las cualidades’’, confirmó Eduardo Montealegre en el programa Jaime Arellano En La Nación, transmitido en 100% Noticias. Montealegre considera, que en Nicaragua se vive un control de poder, y analiza el exilio de Somoza quien estableció una dictadura por casi 50 años en Nicaragua y que posteriormente fue asesinado en Paraguay. ‘’Solo repito lo que ha pasado en la historia, espero que a Ortega no lo saquen del poder a como Zelaya o Somoza, porque cuando se cierran los espacios civiles, empiezan los desórdenes y revoluciones’’, reiteró. ¿Vamos bien...? Se preguntó a si mismo Montealegre, explicando seguidamente que el problema económico que enfrenta la población nicaragüense, es síntoma que no todo marcha favorablemente. El presidente del PLI cree tambièn, que para lograr encaminar al país a la democracia, el presidente Daniel Ortega ‘’debe decir que es el último caudillo y dictador de este país’’, agregando, que se requiere generar tranquilidad a los ciudadanos al momento de ejercer el derecho al voto, sin represiones y cumplir con la entrega de cèdulas, logrando de esta manera, un proceso electoral transparente. Montealegre enfatizó en la obligación que recae sobre el actual gobierno de permitir que la oposición tenga la esperanza que a través del voto pueden llegar a ejercer el poder. Donde los jóvenes expresen que en Nicaragua hay alternativas de cambio en el sistema político. ’’No deseo la muerte a nadie, pero, me gustaría que Ortega muriera de causa natural al lado de su familia y no exiliado como Somoza’’, así expresó el presidente del PLI, Eduardo Montealegre, sobre el futuro del Presidente Daniel Ortega. Stalin Andino/Redacciòn web 100% Noticias