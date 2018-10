24, Agosto, 2015 24, Agosto, 2015 9:26 a.m. 9:26 a.m.

MDN Y PLI DESHACEN APARENTE UNIÓN

None

Se comienza a deshacer la aparente unión que había entre el Movimiento Democrático Nicaragüense de Carlos Bonilla y el Partido Liberal Independiente PLI, luego de que el partido rojo supuestamente rechazó la participación del MDN e en la coalición organizada por Eduardo Montealegre. ''La semana pasada dijeron que era imposible formar parte de la coalición y creemos que si hay alguna diferencia con mi persona deberían hablarlo y hacer a un lado las diferencias'', refirió Bonilla Según el diputado del PLI Wilber López, el interés de Carlos Bonilla, líder del MDN es buscar su diputación y en estos momentos no están concentrados en el tema. ''En ningún momento hemos denegado la participación política del MDN y no se dicho nada oficialmente y me llama la atención que diga esto cuando se ha dicho nada'', indicó López. Stalin Andino/100% Noticias