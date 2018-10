GUERRA DE SIRIA Y RUSIA CONTRA EL EI SERÁ LARGA, SEGÚN EMBAJADOR SIRIO

La guerra de Siria y Rusia contra las posiciones del Estado Islámico (EI) en el país árabe será larga, aseguró hoy en rueda de prensa el embajador sirio en Moscú, Riad Haddad.

"No esperamos que la guerra termine en cuestión de días. La guerra será dura. El Estado Islámico es una organización terrorista internacional con miembros procedentes de 80 países. La guerra continúa ahora junto a nuestros amigos rusos, que nos están ayudando", dijo Haddad. Aseguró que los aviones rusos bombardean desde ayer "exclusivamente" las posiciones de los terroristas del EI y Al Qaeda en las regiones de Homs y Hama, y cifró en cinco los ataques perpetrados en la jornada de hoy contra los terroristas. "Nosotros (Siria y Rusia) no lanzamos ataques contra los civiles y las zonas pobladas, sino contra los grupos terroristas que se encuentran en las afueras de las ciudades y lejos de los barrios residenciales", dijo. Haddad resaltó que Damasco dispone de "coordenadas precisas" sobre las posiciones de los terroristas en todo el territorio nacional, por lo que no hay posibilidad de error y de daños colaterales civiles. "En Siria nos topamos con grupos terroristas armados independientemente de cómo se llamen. Todos persiguen los objetivos del EI. Todos tienen la misma ideología: el terror y sometimiento", señaló. Subrayó que todo guerrillero que combate contra el Ejército sirio es un terrorista -"ya que los opositores no tienen posiciones militares en territorio sirio"-, por lo que es un objetivo potencial de los ataques del Ejército sirio y la aviación rusa. El embajador sirio reconoció que Moscú y Damasco negociaron "durante meses" una posible intervención militar rusa en el país árabe y aseguró que la operación aérea rusa cuenta con el respaldo del derecho internacional. Al respecto, recordó que en Siria "hay decenas de miles de terroristas", entre ellos varios centenares procedentes de la república rusa de Chechenia y del Cáucaso. El diplomático acusó a las "potencias regionales y mundiales de ayudar a los terroristas con armas, dinero y yihadistas, que entran en Siria desde territorio turco". Y aseguró que EEUU, como líder de la coalición occidental que combate desde 2014 a los yihadistas, "demostró su incapacidad e ineficacia en la lucha contra el EI" tanto en Siria como en la vecina Irak. "No han logrado prácticamente ningún resultado. Esa coalición existe desde hace más de un año. Durante ese período el territorio donde reina el EI no ha hecho más que aumentar", indicó y acusó a los occidentales de destruir infraestructuras civiles y energéticas con sus "imprecisos" bombardeos.

AFP