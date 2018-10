RIVAS NO DIO SEGURIDAD A OBSERVACIÓN ELECTORAL

9:40 a.m.

El presidente del poder electoral, Roberto Rivas no dio seguridad para la fecha de convocatoria de las elecciones ni de la observación electoral nacional e internacional.

''Los tiempos de ley nos permiten decidir a nosotros en qué momento convocar, nunca se ha convocado en una fecha determinada, hay un tiempo de ley que hay que respetar y así lo haremos cumpliendo con esa fecha de ley y estamos en tiempo y forma para hacer la convocatoria del proceso electoral'', alegó al añadir ''que no es momento de presentar absolutamente nada y al no haber sido convocada a elecciones, no hay ninguna actividad electoral, más de la que se da en los medios de comunicación''.

Asimismo enfatizó que no ve el porqué no realizar elecciones tranquilas si ''Nicaragua vive tiempos de paz y de felicidad''.

Rivas explicó que no podía dar cifra exacta, pero llevan más de 14 procesos electorales y 30 elecciones donde han elegido a diputados, concejales y alcaldes. ''Y creo que los nicaragüenses con todo el ejército de fiscales y ciudadanos que participan en las juntas receptoras de votos son aproximadamente unas 590 mil personas, si todos los partidos pusieran, porque solo al FSLN le corresponde 150 mil, es decir 75 mil a cada partido en cada JRV'', destacó.

Respecto a los miércoles de protesta que realiza el PLI y sus aliados, Rivas dijo: ''Creo que valdría la pena preguntar a los ciudadanos que se ven afectados por esa supuestas protestas de 60 personas, pero es el pueblo de Nicaragua a quien le corresponde observar sus elecciones'', señaló.

Sobre la visita del centro Carter, el presidente del poder electoral refirió que como organización no gubernamental, pueden venir a Nicaragua sin ningún problema, sin embargo, expresó que el consejo dictará las normas para este tipo de situaciones en lo que respecta a si habrá o no observación internacional. https://www.youtube.com/watch?v=5QvWbZyp0X8

Stalin Andino/100% Noticias