16, Marzo, 2016 16, Marzo, 2016 9:35 a.m. 9:35 a.m.

PLI SIN PLAN “B”

La Coalición Nacional por la democracia que encabeza el PLI, parece no tener un plan b en caso de que Fabio Gadea Mantilla no acepte la candidatura presidencial. Eduardo Montealegre, negó que Gadea mantilla este enfermo como lo público un medio escrito y responsabilizo del rumor al ex presidente Arnoldo Alemán. Pese a que el presidente del PLI, Eduardo Montealegre niegue que Fabio Gadea Mantilla, este mal de salud, todo deja entrever que la coalición nacional por la democracia carece de un líder que pueda asumir una candidatura presidencial que lleve a los opositores a una victoria electoral. El reverendo Saturnino Cerato espera con la camisa de suplente para ser incluido en el juego electoral. La encuesta que presento el Movimiento Democrático Nicaragüense, señala que los nicaragüenses no tienen una opción por quien votar en la oposición. Para algunos la falta de candidatos demuestra la falta de liderazgo que existe en la oposición. https://www.youtube.com/watch?v=Hf-ffB1cwbM