28, Abril, 2016 28, Abril, 2016 6:08 a.m. 6:08 a.m.

SUPUESTA REMOCIÓN DEL DIRECTOR DE INAFOR NO RESUELVE EL PROBLEMA FORESTAL, DICEN AMBIENTALISTAS

None

De manera extraoficial se conoció sobre la supuesta remoción del director ejecutivo del Instituto Nacional Forestal (Inafor), William Schwartz Cunningham, por aparentes órdenes de la Presidencia de la República, en la víspera del Congreso Forestal Nacional que se realizaría este 28 y 29 de abril, en Managua, el cual también fue cancelado, en medio de la crisis ambiental que atraviesa el país, provocada en buena medida por la pérdida de los bosques y el despale indiscriminado que han denunciado ambientalistas en las últimas semanas, según informa el medio digital Confidencial. Al respecto, 100% Noticias contactó vía telefónica a Rosario Sáenz, experta en derecho ambiental y directora de FUNDENIC-SOS quien dijo desconocer la noticia y de no haber recibido ningún comunicado oficial sobre la destitución del director de Inafor. Sin embargo, Sáenz determinó que de haberse hecho efectiva la remoción, esto no vendría a resolver los problemas ambientales existentes. ''La remoción no resuelve el problema del sector forestal. No hemos visto ningún cambio en el sector agropecuario con el tema del agua, y ganadería extensiva. No quiero justificar el asunto del cambio administrativo pero es solo un cambio de nombre, y muchas veces el que viene a sustituir al funcionario viene en peores condiciones del que se fue'', aseguró Sáenz. El científico y ambientalista, Jaime Incer Barquero señaló en su momento que se debían haber cambios en las instituciones como Inafor y Marena para resolver el despale en Dipilto y Jalapa. El científico afirmó que hace 50 años existía una cobertura forestal del 60 por ciento en el país, sin embargo, durante el periodo de gobierno de Ortega, la disminución ha sido evidente, pues la cobertura no alcanza ni el 30 por ciento. “Se ha sembrado menos de lo que han extraído”, afirmó el científico a Confidencial. Asimismo, Hazsly Tourniel del grupo Ambiental Mogotón comparte la postura de Fundenic al destacar que el cambio de funcionario en Inafor no viene a resolver la crítica situación ambiental que atraviesa el país. https://www.youtube.com/watch?v=WFj1sFddi_k 100% Noticias