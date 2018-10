11, Mayo, 2016 11, Mayo, 2016 2:34 a.m. 2:34 a.m.

PLI ABANDONARIA ELECCION ENTRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, DICE EMPRESARIO CESAR ZAMORA.

El empresario Cesar Zamora, presidente de la Cámara de Energía, aseguró en el programa Jaime Arellano en La Nación que tiene información que el partido liberal independiente PLI, se saldrá de la contienda electoral entre octubre y noviembre. Para el empresario sería una gran irresponsabilidad del PLI usar esa estrategia tomando en cuenta que ellos son los principales observadores de las elecciones por ser la segunda fuerza y tener el 50% del tendido electoral. “Queremos ver un proceso transparente electoral. Nos gustaría ver observación electoral tanto nacional como extranjera. Es un tema prioritario para el sector privado. Es responsabilidad no sólo del presidente Ortega, sino también de los partidos de oposición…Lo que vemos en partidos de oposición es que no encontramos fondo. Lo ultimo que nos ha llegado es que el PLI tiene como estrategia salirse en octubre del proceso electoral.El primer observador electoral es el PLI y si me dicen que en noviembre se sale del proceso electoral?” dijo Zamora. El empresario también comentó que es importante que el pais aproveche el contexto del proceso electoral que se lleva en Estados Unidos. “Que debería de hacer Nicaragua ante esta situación?. Es que deberíamos de aprovechar esos procesos electorales. Si logramos tener un proceso electoral creíble, legítimo, creo que el país se quitará un peso de encima en los próximos años, de quitarse de encima al gobierno de Estados Unidos.Creo que hay voluntad de la administración Obama de tender una mano” aseguro el presidente de la Cámara de Energía. https://www.youtube.com/watch?v=vw6_rtmfrwY 100% NOTICIAS. LPU