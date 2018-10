8 DE AGOSTO ULTIMO DÍA PARA SOLICITAR CÉDULAS DE IDENTIDAD

El último día para solicitar la cédula de identidad en el territorio nacional este año será el 8 de agosto, es decir 90 días antes de celebrarse las elecciones, según publicó ayer el Consejo Supremo Electoralen La Gaceta, diario oficial, en el calendario electoral definitivo. El presidente del CSE, Roberto Rivas, dijo el pasado 10 de mayo que las cédulas de identidad se emiten diariamente y esto continuará hasta 90 días antes de las elecciones. “Ahorita no ando los datos, sin embargo hay alrededor de 3.5 y 3.6 millones de votantes en el país”, señaló el magistrado. Según se detalla en el calendario electoral, el último día para la fabricación (reposición) de la cédula de identidad será el 7 de septiembre, por lo cual la ciudadanía debe gestionar su documento supletorio con anterioridad. NOTA RELACIONADA: CSE CONVOCA A ELECCIONES GENERALES 2016 VERIFICACIÓN Y CAMBIO Asimismo, se describe que la verificación ciudadana y cambio de domicilio tienen como fecha límite para cumplirse el 7 de agosto. Igualmente, se realizará una verificación ciudadana en todos los centros de votación del país del 25 al 26 de junio. PRIMEROS VOTANTES El gerente general de M&R Consultores, Raúl Obregón, dijo estimar que “la población apta y limpia” que podrá participar en los comicios de noviembre próximo ronda los 4.2 millones, esto al excluir “personas fallecidas o que se han ido del país”, de acuerdo con encuestas. Obregón señaló que el 16% de esta cantidad, equivalente a unas 560,000 personas, es el que estará entrando por primera vez al sistema electoral, es decir son los denominados "primeros votantes". “Creo que es importante señalar que hasta un 40% de esa gente no tiene cédula de identidad, según nos revelan las encuestas", señaló Obregón. TE INTERESA: CSE CONFIRMA REQUISITOS PARA SOLICITAR CÉDULA POR PRIMERA VEZ Agregó que "este será un voto importante en las elecciones", por lo que esa población tendrá que hacer un trámite adicional "para que puedan ejercer su derecho al voto” y no tengan problemas de gestiones o se queden sin su documento supletorio. Según se puntualiza en el calendario electoral, un total de 11 partidos, de los 17 convocados, presentaron el lunes observaciones al proyecto. Muchos de sus dirigentes se mostraron molestos porque sus observaciones no se tomaron en cuenta. Fuente:END