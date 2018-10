INAFOR REGRESA AL MARENA

8:51 a.m.

Con 63 votos a favor los diputadosa la Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo sostenible del sector forestal. La reforma es para que el INAFOR sea un ente dependiente del MARENA. En referencia al traspaso de las instituciones el diputado Edwin Castro informó que se “ha nombrado a uno de los viceministros como uno de los codirectores, creemos que va haber una posición más coherente al despale y la reforestación de Nicaragua” indicó. Te interesa: NOMBRAN A ROBERTO ARAQUISTAIN COMO DIRECTOR DE INAFOR Ahora MARENA será la encargada de autorizar los permisos forestales y no INAFOR como se solicitaba anteriormente. El diputado del PLI, Luis Callejas no coincide con Castro al considerar que el traspaso significa “pasar la bola a otro lado y no pasar el informe” sobre la situación actual de la deforestación en el país. En dicho informe debería haber una rendición de cuentas del estado de los bosques, el despale y desgaste de los ecosistemas. https://www.youtube.com/watch?v=K8odY2_eBpo