09, Agosto, 2016 09, Agosto, 2016 12:29 p.m. 12:29 p.m.

LLAMAN A BOICOTEAR LOS COMICIOS DE NOVIEMBRE EN NICARAGUA

Intelectuales, académicos y políticos nicaragüenses llamaron este martes a una "resistencia pacífica" a través de la abstención en los comicios de noviembre, en los que el presidente Daniel Ortega buscará ser reelegido. "Estamos ante una burda maniobra que pretende falsear la voluntad popular y no ante un proceso electoral auténtico", manifestó el denominado Grupo de los 27, que tiene entre sus miembros a los escritores Gioconda Belli y Ernesto Cardenal. "Nuestro llamado es claro y rotundo: los nicaragüenses no debemos acudir a las urnas en noviembre. Esa es la forma legítima y efectiva de reivindicar nuestro derecho a construir nuestro futuro en paz, democracia y libertad", expone el documento. Los firmantes del texto, incluido el ex candidato presidencial Fabio Gadea, consideran un deber moral "repudiar la mascarada electoral que ensaya la dictadura" de Ortega. El 28 de julio, el tribunal electoral destituyó a 28 diputados opositores que se negaron a reconocer un fallo judicial que le quitó la dirección del Partido Liberal Independiente a Eduardo Montealegre y se la entregó a Pedro Reyes, al que acusan de colaborar con el Gobierno. La semana pasada, además, el presidente Ortega acudió a la Justicia Electoral a inscribirse junto a su esposa, Rosario Murillo, en la fórmula presidencial que competirá por un nuevo mandato. Fuente: CNN.