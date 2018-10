COSTA RICA PREFIERE INVERTIR EN EDUCACIÓN Y NO EN EJÉRCITO

5:10 a.m.

El presidente costarricense, Luis Guillermo Solís, se refirió a temas como la ausencia del ejército en Costa Rica y de la desigualdad en su país.

Para el politólogo de profesión, haber prescindido del ejército en su país supuso la consolidación de un modelo democrático, aunque aceptó que Estados Unidos es un socio importante que provee de equipamiento y capacitación de sus expertos en la lucha contra el crimen organizado, informo El País.

Luis Guillermo Solís, presidente de Costa Rica. “En Costa Rica ese factor fue eliminado. Además, por no gastar en ejército podemos invertir hasta el 8% del PIB en educación y un porcentaje mayor en salud” expresó Solís.

Aseguró que en su nación el Cuerpo de Policía no tiene cuerpo de los ejércitos, no están sometidos a una jurisdicción especial y que sus miembros no tienen privilegios por encima de otros.

El mandatario, aseguró que en Costa Rica también ha aumentado la desigualdad social debido a políticas que benefician económicamente a los mismos.