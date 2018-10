ALMAGRO CATALOGÓ DE FRAUDULENTAS LAS ELECCIONES DE VENEZUELA

El chavismo dice haber arrasado en los comicios regionales

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, criticó la participación de la oposición en las elecciones regionales de Venezuela, alegando “falta de transparencia”.“Aquí mi mensaje sobre las elecciones celebradas ayer en Venezuela”, publicó en su cuenta oficial de twitter el, seguido de un video en donde manifestó que no conoció los resultados de las elecciones que fueron anunciados por el. “No se puede reconocer los resultados de una elección en un país en el cual no existen garantías para el ejercicio efectivo de la democracia”, agregó el secretario general del organismo. Asimismo, afirmó que elno se pronunciará al respecto sobre las anormalidades cometidas durante las votaciones, que fueron llevados a cabo este domingo, ya que haydesde noviembre 2015. Por otro lado, expresó que en ninguna elección se dará garantías a los, a no ser que se realicen con observación internacional y calificada.Finalmente, señaló que, para recomponer laen el país, la oposición deberá unirse a los. “La ciudadanía quiere libertades y no está dispuesta a seguir las reglas de la dictadura”, añadió.https://twitter.com/Almagro_OEA2015/status/920043020430598144