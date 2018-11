Ciudadanos por la Libertad va a elecciones regionales pese a críticas al poder electoral

Mientras haya candidatos y electores, el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) apoyará las elecciones regionales, así lo expresó su presidenta Kitty Monterrey, manteniendo así una participación en medio de críticas por parte de los nicaragüenses que exigen un cambio en el sistema electoral.

“El Caribe quiere ir y nosotros lo vamos apoyar porque aquí, es trabajar duro para el voto y denunciar si hay un robo o fraude electoral, que es lo más probable”, expresó.

Para Monterrey, “la razón por la que estamos participando” es para demostrar al mundo que Nicaragua le urge una reforma electoral, y la mejor manera para hacerlo es por medio de elecciones.

Elecciones regionales deberían cancelarse

Por su parte, el exembajador Francisco Aguirre Sacasa señaló que deberían de cancelar las elecciones regionales, primero, porque hay déficit presupuestario y, segundo, porque no hay credibilidad en el consejo electoral.

“Gastar plata (dinero) en elecciones regionales a mí me parece absurdo. Estas elecciones cuentan con el mismo consejo electoral, desde el 2006, y todas (votaciones) han sido cuestionadas. Por eso me cuesta entender por qué estos partidos están dispuestos a ir elecciones donde no se va a contar los votos sino a asignar”, refutó Aguirre.

También señaló de que los partidos políticos parece preocuparles más perder la personería jurídica. “Me da la impresión de que podrían perder muchísimo más si participan en esto”.

Aguirre aconsejó a la población “racionalizar” las elecciones y no celebrar elecciones hasta que haya una nueva reforma y “limpiar totalmente el Consejo Supremo Electoral”.