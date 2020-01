"no se debe de acusar de ego y enseñar su propio ego para que los demás no figuren, para que los demás no contengan sus propias ambiciones y desarrollar la misma de quienes están hablando", aseguró el Dr. José Pallais a 100% Noticias

El doctor José Pallais, miembro de la Alianza Cívica, alertó que no se puede "reeditar el fracaso, la tragedia de la división que provocó la llegada al poder de los Ortega-Murillo, no podemos reeditar la situación de dos candidaturas como la de Montealegre y Rizo", dijo Pallais en referencia al llamado de unidad que hizo el Movimiento campesino y sus aliados, alrededor de ellos y no en la gran coalición.



“El Movimiento Campesino no pone exclusión para que podamos lograr esa gran coalición. Hemos luchado con dignidad. Para nadie es un secreto que el régimen todo lo ha resuelto con las balas o con dinero, pero por fin se encontró con una trinchera que no acepta, que no negocia, que no se vende, y esa trinchera se llama Movimiento Campesino. Todos aquellos que generan opinión y que de alguna manera creen en la democracia, el Movimiento Campesino los recibe con las manos abiertas”, manifestó Mairena dudrante la Asamblea de campesinos este sábado en Managua.



Pero Francisca Ramírez quien se encuentra exiliada en Costa Rica denunció que Mairena los ha "excluido" al grupo de campesinos que no son Arnoldistas y afines al PLC.



“Pedimos a todos los grupos, como la Alianza, la UNAB y el grupo de Medardo que se ha encargado de querer generar una tercera vía, que vean cómo salimos de la dictadura juntos sin ver ideologías. La intensión de la unidad puede ser buena, pero hacen falta muchas cosas que no se están haciendo, no se está consultando a los territorios, a la ciudadanía”, instó Ramírez.



Pallais lamentó la "división" en el mismo movimiento campesino y las supuestas "exclusiones" que denunció Francisca Ramírez, una de las fundadoras del Movimiento campesino.



"Yo lamento todo tipo de división. Creo que deben unirse. Cuando en la Alianza cívica hablamos de ningún tipo de exclusión. ningún lider debe ser excluido y más doña Chica que ha demostrado coherencia y es un ejemplo de persistencia, de lucha de liderazgo, de capacidad y de sacrificio. Ojalá que logren superar sus diferencias, están obligados a ello sumar y no estar excluyendo a nadie por su forma de pensar o actuar o por su ideología. La exclusión es la esencia del fracaso", dijo Pallais.



El doctor Pallais aseguró que el Movimiento campesino no les ha informado nada a lo interno de salirse de la Alianza Cívica. Considera que Mairena tiene en este momento la "prioridad" de fortalecer su organización, "la puede hacer pero sin descuidar el trabajo para la gran Coalición" recomendó Pallais.



"En la Alianza valoramos muchisímo la presnecia, participación, el rol y la importancia del Movimiento campesino, tan es así que en los estatutos que están en proceso de aprobación, se aprobó que el Movimiento campesino tendría 3 representantes en el plenario de la Alianza a como ellos lo habían solicitado, pero lamentablemente las otras prioridades y compromisos no les han permitido llegar a esas reuniones a constatar esa apertura, esa realidad, esa importancia a su participación. Comprendemos su agenda compleja. Pero se lo hemos dicho que la unidad total debe ser la primera y más importante tarea que todos debemos desarrollar" comentó Pallais a 100% Noticias.



Medardo Mairena, coordinador del Movimiento Campesino y excarcelado político, dijo el sábado que “para nadie es un secreto que existen aspirantes” en referencia a los cargos de elección popular en los diferentes movimienntos de oposición y los partidos políticos, pero instó a "bajar los egos" y "demostrar que realmente lo que hacemos, lo hacemos por Nicaragua", aseguró.



Por su parte José Pallais, respondió que "no se debe de acusar de ego y enseñar su propio ego para que los demás no figuren, para que los demás no contengan sus propias ambiciones y desarrollar la misma de quienes están hablando. Creo que no podemos caer en la confrontación de estar señalando a uno y al otro sino que todos nos pongamos a trabajar por una verdadera unidad que derrote al orteguismo que tanto daño le ha hecho al país" y agregó que "la unidad tiene que ser alrededor de un objetivo común, no puede ser alrededor de personas, ni alrededor de vanguardias, es alrededor de un objetivo que es democratizar al país, democratizar a Nicaragua".