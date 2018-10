04, Marzo, 2015 04, Marzo, 2015 3:59 a.m. 3:59 a.m.

ADOLESCENTE DE 17 AÑOS MUERE AHOGADO EN EL LAGO DE APANÁS

Un joven de 17 años perdió la vida al tratar de rescatar una pequeña lancha que era arrastrada por el viento en lago de Apanás. Según testigos, el muchacho identificado como Nelson Zamora no logró alcanzar la lancha y luego intentó regresarse a la orilla del lago pero se hundió y no logró salir a flote. Trabajadores de la Planta Centro América, bomberos y vecinos de la zona buscan el cuerpo de Zamora, pero no logran localizarlo. El joven era originario de la comarca "Las Piedras", municipio de Wiwilí, en el departamento de Jinotega, tenía dos meses de estar trabajando en la comunidad de Asturia.