DICTAN 30 AÑOS DE PRISIÓN PARA FEMICIDA DE DOCTORA

10:10 a.m.

A 30 años de prisión fue condenado el doctor en medicina natural Abraham Ríos Membreño, de 38 años, por el femicidio de su pareja María Teresa Gaitán Díaz de 29, a quien asfixió la noche del pasado 5 de abril. El sujeto se declaró culpable en una audiencia anterior, “Admito la culpabilidad de lo ocurrido, espero que algún día mis hijas me puedan perdonar y espero que crean que realmente que lo siento, que fue algo que no debió haber ocurrido, y sé que hasta el día en que muera voy a pagar realmente lo que hice, solamente señora juez”, dijo Ríos Membreño.El femicida mató a su esposa en presencia de sus dos hijas de 6 y 2 años de edad. Según la acusación presentada por el Ministerio Público, el crimen ocurrió el pasado 5 de abril en una casa de Bello Horizonte, en Managua. El femicida llegó a la casa de Gaitán, escaló el muro y, como el portón del patio no tenía puesto un candado, ingresó a la vivienda, aprovechó que la víctima estaba dormida junto a sus dos hijas y le tapó con sus manos, la nariz y la boca. María Teresa forcejeó y logró zafarse en un primer momento, pero él volvió a taparle la boca y la nariz, esto provocó que ella cayera al suelo inconsciente. El cuerpo de la doctora fue encontrado en horas de la mañana del viernes 6 de abril. *Foto cortesía La Primerísima

