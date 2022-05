Centro Nacional de Huracanes anuncia que “Agatha” llegaría el lunes a costas mexicanas

La primera depresión tropical de este año se formó la noche del pasado viernes frente a las costas del sur de México, en el océano Pacífico, donde encontró condiciones favorables para su desarrollo. El Centro Nacional de Huracanes advirtió a la población costera que el próximo lunes tocará tierra en Oaxaca, pero con altas probabilidades de vientos de tormenta o de huracán.

A las 08:50 de la noche de este viernes el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), en un informe declaró “Depresión Tropical” el fenómeno que estaba organizándose frente al Golfo de Tehuantepec y diez minutos más tarde emitió un aviso de advertencia, pues “esto representará una amenaza de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra”.

Desde su cuenta oficial de Twitter para el Pacífico (@NHC_Pacific), los técnicos destacan en un gráfico que, según sus cálculos, este fenómeno tocará tierra a las seis de la tarde del lunes próximo (07:00 p.m. en México) y “existe un riesgo creciente de vientos con fuerza de tormenta tropical y de huracán”.

En la zona costera sur del Estado de Oaxaca, se espera que el fenómeno impacte entre las ciudades de Puerto Escondido y Santa Elena El Tule. “Es probable que se requieran alertas de tormenta tropical o de huracán el sábado por la mañana”, afirmaron los meteorólogos del NHC desde su oficina en Miami, con el fin de advertir a las autoridades locales y de gobierno, a quienes recomiendan consultar acerca de las medidas que debe adoptar la población.

Los directivos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de México, emitieron un comunicado a las diez de la noche del viernes, donde informan que se trata del primer ciclón de este año y piden a la población “seguir las indicaciones de las autoridades estatales, municipales y de Protección Civil. A la navegación marítima en las inmediaciones del sistema se le hace un llamado a extremar precauciones por vientos y oleaje frente a las costas”.

Indicaron en el documento que “las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, y desbordamientos e inundaciones en zonas bajas en el sur y sureste mexicano, incluida la Península de Yucatán, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos”.

Tropical Depression #One-E Advisory 1: Tropical Depression Develops. Forecast to Approach the Southern Coast of Mexico as a Hurricane Early Next Week. https://t.co/mbw53QNBXE