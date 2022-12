Musk suspende la cuenta de Twitter que seguía su avión, que pasa a Mastodon

Twitter, del empresario Elon Musk, suspendió la cuenta @elonjet, que seguía los movimientos del avión del magnate, y que fue creada por Jack Sweeney, que ha migrado el perfil a la red social Mastodon.

Reza en el perfil creado por Sweeney, que ha confirmado su cierre a través de un tuit en su cuenta personal, en la que, además de Mastodon, ofrece otras alternativas en otras plataformas.

Antes de su bloqueo, @elonjet tenía medio millón de seguidores.

The famous @elonjet account tracking Elon’s private jet has been taken down, despite Elon bragging he won’t take it down—Elon also got sensitive and took down the personal account of @JxckSweeney. ➡️But Elon wants to force you to give your personal location data to use Twitter.🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/0ZrwB31Xle