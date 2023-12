WhatsApp permite enviar mensajes de voz que se escuchen una sola vez

Según esta 'visualización única', los archivos multimedia y de audio no se guardan en las secciones/carpetas

WhatsApp ha anunciado que ahora se puede enviar un mensaje de voz que desaparecerá una vez se escuche, una función pensada para que los usuarios puedan compartir información confidencial "con mayor tranquilidad" también de esta forma.



La nueva funcionalidad se pondrá en marcha en todo el mundo en los próximos días, informa la aplicación de mensajería en su blog.



En 2021 WhatsApp presentó la visualización única de fotos y vídeos con el fin de añadir una capa adicional de privacidad a los mensajes de los usuarios. "Hoy nos complace anunciar que ahora puedes enviar un mensaje de voz que desaparecerá una vez que se escuche", dice la aplicación de mensajería.



"Cuando quieras leer los datos de tu tarjeta de crédito a un amigo o cuando estés planeando una sorpresa, ahora también podrás compartir información confidencial a través de mensajes de voz con mayor tranquilidad", añade.





Para mantener "la consistencia" con la visualización única de fotos y vídeos, los mensajes de voz para escuchar una sola vez están claramente marcados con el icono de "una vez" y solo se pueden reproducir en una ocasión.



La aplicación de mensajería, propiedad de Meta, señala que al igual que con todos los mensajes personales, WhatsApp protege los mensajes de voz con cifrado de extremo a extremo de forma predeterminada.



"La visualización única es otro ejemplo de nuestra continua innovación en privacidad", asegura la compañía.



Según esta 'visualización única', los archivos multimedia y de audio no se guardan en las secciones/carpetas correspondientes del destinatario y no se pueden reenviar.



Además, si el usuario no abre la foto, el vídeo o el mensaje de voz en un plazo de 14 días a partir del momento en el que se lo envían, el archivo desaparecerá del chat.