22, Noviembre, 2015 22, Noviembre, 2015 3:35 a.m. 3:35 a.m.

VOLCÁN TELICA REGISTRA EXPLOSIÓN

Alrededor de las 8:45 de la mañana de este domingo, el Volcán Telica, en León, registró una explosión de gases y cenizas. Evertz Delgadillo, Secretario Político de este departamento, afirmó que la explosión produjo una pluma de gases y cenizas de más de 500 metros y que cayeron piedras alrededor del cráter del coloso. Cerca del cráter hay tres viviendas y una casa del proyecto Ruta de Los Volcanes, explicó Delgadillo. También reportó la caída de cenizas en la comunidad Cristo Rey del municipio de Quezalguaque. Esta comunidad se ubica al suroeste del volcán. De acuerdo a versiones de prensa, también se reporta caída de cenizas en el casco urbano de Chinandega, al igual que en Chichigalpa y Posoltega. Sistema se activó inmediatamente Delgadillo, manifestó que una vez ocurrido el evento inmediatamente se activaron los dos Comupred (Telica y Quezalguaque) y las brigadas en cada una de las comunidades con el objetivo de estar preparados ante cualquier situación que se presente. “Han continuado las emanaciones de gases. No hemos tenido de nuevo otra explosión fuerte, pero sí la primera produjo cierto temor a las familias que viven cerca”, aseguró. El Secretario Político indicó que la comunidad más cercana al volcán es Aguas Frías, aunque en esta no cayó ni cenizas ni piedras. “Nos mantenemos a la espera de las indicaciones que nos dé la jefatura nacional, que nos dé el Sinapred para atender cualquier situación. Se anda visitando la comunidad de Cristo Rey por parte del Comupred y el equipo del Frente Sandinista y del Gobierno local del municipio de Quezalguaque”, indicó. Al respecto, se afirma que la ceniza que cayó en esa localidad era humedad, probablemente como consecuencia de las fuertes lluvias registradas en la zona. “A estas alturas se mantiene la emanación de gases, pero como decía al principio, no ha habido otra explosión”, declaró. Planes de evacuación están actualizados Delgadillo expresó que este es un volcán activo, de tal manera que la esperanza es que si se vuelve a registrar otro evento, sea solo para descompresionar el cráter. Recordó que desde que se registraron las explosiones de mayo, el Comandante Daniel y Rosario orientaron la actualización de los planes de evacuación cualquiera de los tres escenarios establecidos. “Estaremos y estamos atentos a cualquier situación, preparados para darle protección a las familias, las comunidades desde ese momento conocen cuáles son las rutas de evacuación”, señaló el Secretario Político, agregando que si bien las lluvias han afectado los caminos, la movilización está contemplada a pie o en bestias. No obstante, reiteró que hasta el momento no ha sido necesario eso, permaneciendo solamente la alerta. 19 DIGITAL