Candidatura de Mulino, que lidera las encuestas, sigue en pie para los comicios en Panamá

Abril 25, 2024 03:34 PM

La candidatura de José Raúl Mulino, aspirante a la presidencia tras la inhabilitación política del expresidente Ricardo Martinelli por una condena por blanqueo y que además lidera las encuestas, sigue en pie mientras se espera que el Supremo de Panamá se pronuncie sobre su constitucionalidad, algo que no se producirá hasta después de las elecciones del 5 de mayo.



"Ahora me corresponde a mí, durante los 10 días que iniciaron el 22 de abril, el pasado lunes, hasta el 6 de mayo de 2024, 10 días para confeccionar un proyecto de fallo que le tengo que poner a circular al resto de los magistrados para su consideración", afirmó este jueves en rueda de prensa el magistrado ponente Olmedo Arrocha, para exponer los tiempos sobre la demanda contra la candidatura de Mulino.

Además, aclaró, ese proyecto de decisión deberá circular luego en el pleno durante 20 días hábiles, por lo que no se emitiría el fallo hasta al menos finales de mayo o principios de junio.





Asimismo, el magistrado Arrocha señaló que la demanda, sobre la que se recibieron 88 alegatos, 17 por la inconstitucionalidad, es contra la resolución del Tribunal Electoral (TE) de permitir la candidatura de Mulino.



"En esta demanda, la autoridad demandada es el Tribunal Electoral, no el candidato habilitado", remarcó.



El 5 de marzo pasado, Mulino se convirtió oficialmente en el candidato presidencial del partido Realizando Metas (RM) después de que el TE inhabilitara al expresidente Martinelli (2009-2014) como aspirante al Ejecutivo tras ser sentenciado a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales.



El TE resolvió que en la papeleta de votación en la casilla de los partidos Realizando Metas y el partido Alianza debía aparecer Mulino como "candidato a presidente sin vicepresidente" para reemplazar a Martinelli.

La resolución del TE fue impugnada por la abogada Karisma Etienne Karamañites con el argumento de que la candidatura vicepresidencial de Mulino no fue producto de unas elecciones primarias, como dicta la ley electoral, sino que fue designado directamente por Martinelli, a lo que se suma que tampoco recibió el acta como candidato presidencial por parte de la Junta Nacional de Escrutinio -un ente civil- lo que lo hace no elegible para ese cargo.



La demanda presentada ante el Supremo también cita que se está ante la violación de artículos constitucionales referidos a la no existencia de fueros y privilegios, a la libertad del sufragio y a la forma en que se eligen el presidente y el vicepresidente.



Mulino se encuentra en plena campaña electoral para las elecciones del próximo 5 de mayo, en las que si se cumplen las encuestas es el favorito de los panameños entre los ocho candidatos, con sondeos que a veces lidera con holgura (29,3 % de intención de voto frente al 11,6 % del siguiente), y otras con un empate técnico con sus competidores más cercanos.



"Yo soy un hombre optimista por naturaleza, claro que voy a correr, voy a ganar", respondió el pasado 16 de abril Mulino a un grupo reducido de periodistas, entre los que se encontraba EFE, sobre las dudas sobre su candidatura.



Pero Mulino advirtió que si se anula su "candidatura por las razones que quiera la corte, van a anular el proceso electoral, porque el proceso sería una farsa" si le sacan a él, que va "marcando de primero en todas las encuestas (...) y será un bulto más en la historia política de este país".